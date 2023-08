ভারতবর্ষে পগসন এবং সাতটি বিষম তারা

ব্যক্তিগত জীবনে ২ স্ত্রীসহ মোট ১৪ সন্তানের জনক ছিলেন তিনি। ১৮৪৯ সালে তিনি এলিজাবেথ জানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এ ঘরে জন্ম নেয় ১১ সন্তান। ১৮৬৯ সালে স্ত্রী মারা যান। দ্বিতীয় বিয়ে করেন ১৮৮৩ সালে। এ ঘরে জন্ম নেয় তিন সন্তান। পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চা। তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে মাদ্রাজ মানমন্দিরে কর্মরত ছিলেন। ১৮৮৫ সালে আবিষ্কার করেন গ্রহাণু ‘২৪৫ ভেরা’। গ্রহাণুটির নাম রাখেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে। প্রথম পক্ষের কন্যা এলিজাবেথ ইসিস পগসনও বাবার পথ অনুসরণ করেন। ১৮৭৩ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজ মানমন্দিরে পিতার সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর নামে ‘৪২ ইসিস’ গ্রহাণু রয়েছে। পগসন এটি আবিষ্কার করেন ১৮৫৬ সালে। অক্সফোর্ড শহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত টেমস নদীর শাখা হলো ইসিস নদী। এই নদীর নামানুসারে তাঁর নাম রাখা হয় ইসিস। নামটি ছিল তাঁর ভারি পছন্দের।

১৮৭৯ সালে পগসন ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত ‘সিআইই’ (কম্পানিয়ন অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ার) উপাধি অর্জন করেন। এর আগে রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো তারার উজ্জ্বলতার শ্রেণি নির্ণয়, যা বর্তমানে ‘পগসনের অনুপাত’ নামে সুপরিচিত। এটি তিনি ১৮৫৯ সালেই নির্ধারণ করেন। তাঁর সম্মানে চাঁদের একটি খাদ ও গ্রহাণুর নামকরণ হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে এমন একজন স্বনামধন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীর উপস্থিতি বা পদার্পণ নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। বাংলাদেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসা।

লেখক: শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী; ডেপুটি রেজিস্ট্রার, জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

