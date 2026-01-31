মহাকাশ

সৌরজগতের বাইরে প্রথমবার রিং তৈরি হতে দেখলেন বিজ্ঞানীরা

লেখা:
লিটন রায়
ছোট পাথুরে বস্তু ২০৬০ চিরনের চারপাশে রিং তৈরি হচ্ছেছবি: উইকিমিডিয়া কমন্স

মহাকাশের সবচেয়ে সুন্দর গ্রহ কোনটি? চোখ বন্ধ করে যে কেউ বলে দিতে পারবে শনি গ্রহের নাম। কারণ শনি গ্রহের আছে বিশাল রিং বা বলয়। এই বলয়ের কারণেই শনিকে বলা হয় ‘লর্ড অব দ্য রিংস’। তবে মহাকাশবিজ্ঞানীরা জানেন, শুধু শনি নয়; বৃহস্পতি, ইউরেনাস এবং নেপচুনেরও রিং আছে। যদিও সেগুলো শনির মতো অতটা স্পষ্ট বা সুন্দর নয়।

কিন্তু সাম্প্রতিক এক আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। গ্রহ বা উপগ্রহ নয়, মহাকাশের এক অদ্ভুত ছোট পাথুরে বস্তুর চারপাশেও নাকি রিং তৈরি হচ্ছে! বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো সেই রিং চোখের সামনে জন্মাতে দেখলেন।

মহাকাশের এই নতুন নায়কের নাম ‘২০৬০ চিরন’। সংক্ষেপে একে শুধু চিরন বলা হয়।

শিল্পীর কল্পনায় চিরন এবং এটির বলয়ের ছবি
ছবি: আর্থ ডটকম

চিরনের পরিচয়টা বেশ অদ্ভুত। এটি পুরোপুরি গ্রহাণু নয়, আবার পুরোপুরি ধূমকেতুও নয়। গ্রিক মিথলজির অদ্ভুত প্রাণী সেন্টাউরের নামানুসারেই এই শ্রেণির মহাজাগতিক বস্তুর নাম রাখা হয়েছে। সেন্টাউরের অর্ধেক শরীর মানুষের এবং অর্ধেক ঘোড়ার।

চিরন আমাদের সৌরজগতের শনি এবং ইউরেনাসের মাঝামাঝি কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এর ব্যাস মাত্র ২০০ কিলোমিটার। পাথর, বরফ ও কার্বন যৌগ দিয়ে তৈরি এই চিরন ১৯৭৭ সালে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু তখন কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি, এই পিচ্চি পাথরখণ্ডের চারপাশেও রিং থাকতে পারে!

২০২৩ সালে ব্রাজিলের পিকো ডস ডায়াস অবজারভেটরির বিজ্ঞানীরা চিরনকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁরা মূলত স্টেলার অকাল্টেশন পদ্ধতিতে কাজ করছিলেন। কোনো বস্তু দূরের কোনো নক্ষত্রের সামনে দিয়ে গেলে নক্ষত্রের আলো সাময়িকভাবে ঢেকে যায় এই পদ্ধতিতে। সেই আলোর হেরফের দেখেই বস্তুর আকার ও বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়।

পর্যবেক্ষণের ডেটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছেন। কারণ চিরনের মূল শরীরের বাইরে ধুলোবালি এবং বরফকণা দিয়ে তৈরি চারটি আলাদা আলাদা রিং ঘুরপাক খাচ্ছে!

শুধু তা-ই নয়, এই রিংগুলোর অবস্থানও বেশ চমকপ্রদ। চিরনের কেন্দ্র থেকে যথাক্রমে ২৭৩ কিমি, ৩২৫ কিমি, ৪৩৮ কিমি এবং ১ হাজার ৪০০ কিমি দূরে এই রিংগুলো অবস্থিত। বিশেষ করে ১ হাজার ৪০০ কিলোমিটার দূরের চতুর্থ রিংটি বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ, এত ছোট বস্তুর মহাকর্ষ বল এত দূরের রিংকে ধরে রাখার কথা নয়।

চিরনের মূল শরীরের বাইরে ধুলোবালি এবং বরফকণা দিয়ে তৈরি চারটি আলাদা রিং ঘুরপাক খাচ্ছে
ছবি: ন্যাশনাল অবজারভেটরি / এমসিটিআই / ক্রিস্টিয়ান পেরেরা

এর আগেও বিজ্ঞানীরা ছোট গ্রহাণু বা বামন গ্রহের চারপাশে রিং দেখেছেন। কিন্তু চিরনের ঘটনাটা সম্পূর্ণ আলাদা এবং ঐতিহাসিক। ব্রাজিলের ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি-পোলানার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্রাগা রিবাস জানিয়েছেন, এটি কোনো স্থির রিং সিস্টেম নয়। ২০১১, ২০১৮, ২০২২ এবং ২০২৩ সালের ডেটা তুলনা করে তাঁরা দেখেছেন, এই রিংগুলো খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।

সোজা কথায়, আমরা এতদিন যেসব রিং দেখেছি, সেগুলো কয়েক কোটি বছর আগে তৈরি হয়ে এখন স্থির অবস্থায় আছে। কিন্তু চিরনের রিংগুলো এখনো তৈরি হচ্ছে! মহাজাগতিক ধূলিকণা, বরফ এবং পাথরের টুকরো মিলেমিশে একাকার হয়ে একটি আকৃতি পাওয়ার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ, বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো লাইভ দেখছেন, কীভাবে একটি গ্রহ বা উপগ্রহের চারপাশে রিং জন্ম নেয়।

কিন্তু ২০০ কিলোমিটারের একটা ছোট পাথরের চারপাশে এত ধুলোবালি এল কোত্থেকে? বিজ্ঞানীদের ধারণা, অতীতে কোনো একসময়ে অন্য কোনো মহাজাগতিক বস্তুর সঙ্গে চিরনের বড়সড় সংঘর্ষ হয়েছিল। সেই সংঘর্ষের ফলেই প্রচুর পাথর আর বরফ ছিটকে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ধ্বংসাবশেষগুলোই এখন চিরনের অভিকর্ষ বলের টানে আটকা পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে রিংয়ের আকার নিচ্ছে।

মহাজাগতিক ধূলি, বরফ ও পাথরের টুকরো মিলে চিরনের চারপাশে রিং তৈরি করছে
ছবি: ন্যাশনাল অবজারভেটরি

গবেষণাপত্রটি অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্স-এ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকেরা বলছেন, চিরনের এই রিংগুলো এখনো অস্থিতিশীল। বিশেষ করে সবচেয়ে দূরের চতুর্থ রিংটি হয়তো শেষ পর্যন্ত টিকবে না। এটি মহাকাশে হারিয়ে যেতে পারে, অথবা অভিকর্ষের টানে জমাট বেঁধে চিরনের একটি ছোট উপগ্রহে পরিণত হতে পারে।

লেখক: সহকারী শিক্ষক, গণিত বিভাগ, পদ্মা ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শরীয়তপুর

সূত্র: নাসা, রয়টার্স, স্পেস ডটকম এবং অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্স

