আয়রনম্যানের স্যুট কতটা বাস্তব, কতটা কল্পনা

প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুভির পর্দায়ও আয়রনম্যানের স্যুট আরও উন্নত হয়েছে। অ্যাভেঞ্জার্স: ইনফিনিটি ওয়ার এবং অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম মুভিতে টনি স্টার্ক ন্যানোটেকনোলজির মাধ্যমে তার স্যুটকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যান। এই নতুন স্যুটটি ছিল সম্পূর্ণরূপে ন্যানোবট বা ন্যানাইট দিয়ে গঠিত, যা টনির বুকের আর্ক রিঅ্যাক্টর হাউজিংয়ে সংরক্ষিত থাকে। প্রয়োজনে এই ন্যানোবটগুলো বেরিয়ে এসে মুহূর্তের মধ্যে তার শরীরকে ঘিরে একটি সম্পূর্ণ স্যুট তৈরি করতে পারে। বাস্তবে এই প্রযুক্তি এখনো নেই, তবে ন্যানোবট বা ন্যানাইট নিয়ে চলছে নানা ধরনের গবেষণা। এর কোনোটি যে আমাদেরকে ভবিষ্যতে এই স্যুটের দিকে নিয়ে যাবে না, তা কে বলতে পারে?

৩.

আয়রনম্যানের যে প্রযুক্তিটি আজ প্রায় সবার হাতে পৌঁছে গেছে, তা হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)। একসময় টনি স্টার্কের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল জার্ভিস (J.A.R.V.I.S.)। জার্ভিস অবশ্য একটি সংক্ষিপ্ত নাম, এর পূর্ণরূপ হলো ‘জাস্ট আ র‍্যাদার ভেরি ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেম’ (Just A Rather Very Intelligent System)। টনি স্টার্কের এই ব্যক্তিগত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাকে যেমন রিয়েল-টাইমে তথ্য সরবরাহ করত, তেমনই স্যুটের বেশির ভাগ কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণও করত। জার্ভিসের পর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হিসেবে দেখা গেছে ফ্রাইডে-কে (F.R.I.D.A.Y.)।