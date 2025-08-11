ল্যাবে বানানো প্রথম কৃত্রিম জিব স্বাদ চেনে, মনেও রাখে
খাবারের স্বাদ বোঝার ক্ষমতা প্রকৃতির এক আশ্চর্য উপহার। আমাদের জিবের ছোট্ট স্বাদকোরকগুলোই এই কঠিন কাজটা করে। জিবে আছে কয়েক হাজার স্বাদকোরক। জিবে খাবার স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে ওটা স্বাদ বুঝে নেয়। তারপর সেই তথ্য পাঠিয়ে দেয় মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক সব হিসেব কষে বলে দেয় এটা মিষ্টি, টক নাকি তিতা। কিন্তু কেমন হয়, যদি একটা যন্ত্র জিবের মতো এই স্বাদ বুঝতে পারে? শুধু বুঝবেই না, মনেও রাখবে!
সম্প্রতি এই কাজটাই করেছেন চীনের ন্যাশনাল সেন্টার ফর ন্যানোসায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা। তাঁরা সত্যিই এমন এক কৃত্রিম জিব বানিয়েছে, যেটা স্বাদ নিতে পারবে, মনে রাখতে পারবে, এমনকি শিখতেও পারবে। এটাই পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম জিব।
কীভাবে এই জিভ কাজ করে
ল্যাবে তৈরি এই জিব বানানো হয়েছে গ্রাফিন অক্সাইড দিয়ে। এটা কার্বনের একটা বিশেষ রূপ। স্তরটা চুলের চেয়েও হাজার গুণ পাতলা। এই পাতলা স্তরগুলো ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে আণবিক ছাঁকনি। মানে, আমরা যখন কোনো খাবার খাই, তখন তার রাসায়নিক কণাগুলো আমাদের মুখের লালায় মিশে আয়নে পরিণত হয়। এই আয়নগুলোই হলো স্বাদের আসল পরিচয়। কৃত্রিম জিবটিও ঠিক এভাবেই কাজ করে। কোনো তরল যখন এর সংস্পর্শে আসে, তখন গ্রাফিনের ওই পাতলা চাদরগুলো একটা চালুনির মতো কাজ করে। ফলে আয়নগুলোকে সরাসরি চলে যেতে না দিয়ে তাদের গতি কমিয়ে দেয়, প্রায় ৫০০ গুণ পর্যন্ত! এই ধীর গতির কারণেই যন্ত্রটি প্রতিটি স্বাদের আলাদা আলাদা প্যাটার্ন বা ধরন চিনে নেয়। পাশাপাশি জিব ওই প্যাটার্নগুলো মনে রাখার জন্যও যথেষ্ট সময় পায়। প্রথমবার কোনো নতুন ফল খেলে আমরা যেমন তার স্বাদটা চিনে রাখি, এই জিবটাও ঠিক সেভাবেই প্রতিটি স্বাদ স্মৃতিতে জমিয়ে রাখে।
আগেও কি এমন যন্ত্র ছিল
কৃত্রিম জিভ তৈরির চেষ্টা আগেও করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো শুধু স্বাদ শনাক্ত করতে পারত। শনাক্তকারী সেই স্বাদ বিশ্লেষণ করার জন্য আরেকটি কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করতে হতো। অর্থাৎ, জিবটা ছিল এক জায়গায়, আর মস্তিষ্ক আরেক জায়গায়। কিন্তু এই নতুন জিবটি নিজেই নিজের মস্তিষ্ক। স্বাদ নেওয়ার পাশাপাশি তথ্য বিশ্লেষণের কাজ ওটা নিজেই করে। একে বিজ্ঞানীরা বলছেন নিউরোমরফিক কম্পিউটিং। অর্থাৎ, যন্ত্রকে মানুষের মস্তিষ্কের মতোই কাজ করতে ও শিখতে উদ্বুদ্ধ করা। ফলে যন্ত্রটির স্বাদ চেনার ক্ষমতাও বেড়েছে বহুগুণ। সাধারণ টক, মিষ্টি, নোনতা বা তেতো স্বাদ এটি প্রায় ৮৮ শতাংশ নির্ভুলভাবে চিনতে পারে। আর কোকাকোলা বা কফির মতো জটিল স্বাদের পানীয়কে আলাদা করতে পারে প্রায় ৯৬ শতাংশ নির্ভুলভাবে। কারণ, জটিল পানীয়গুলোর বৈদ্যুতিক গঠন আলাদা হয়। কৃত্রিম এই জিবের জন্য সেগুলো শনাক্ত করা সহজ।
সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই যন্ত্রটা শিখতে পারে। একবার কোনো স্বাদের সঙ্গে পরিচয় হলে সেটা মনে রাখে। পরের বার সেই স্বাদ এলে চট করে চিনে ফেলে। আমাদের মস্তিষ্কের মতোই অনেকটা। এই স্মৃতি কিন্তু দেড় মিনিটের মতো টিকে থাকে। সময়টা কম মনে হলেও যন্ত্রের জন্য বিরাট অগ্রগতি।
তবে এখনো বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। এই প্রযুক্তি এখনো আছে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে। যন্ত্রটাও বেশ বড়।
কী হবে এই জিব দিয়ে
এই প্রযুক্তির ব্যবহার হবে অনেক জায়গায়। যেমন, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য। কারখানায় তৈরি খাবারে বা পানীয়তে কোনো ভেজাল মেশানো হয়েছে কিনা, বা সেগুলোর গুণগত মান ঠিক আছে কিনা, তা খুব সহজেই পরীক্ষা করা যাবে। রোগ নির্ণয়ের জন্যও এই জিব ব্যবহার করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে হয়তো ডাক্তার আপনার মুখের লালা বা শরীরের অন্য কোনো তরলের স্বাদ পরীক্ষা করেই বলে দিতে পারবে, আপনার শরীরে কোনো জটিল রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করেছে কিনা। পরিবেশ রক্ষায়ও এটি ভূমিকা রাখতে পারে। নদী বা পুকুরের পানি কতটা দূষিত, তা দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে এই জিবের সাহায্যে। পাশাপাশি যারা স্নায়ুরোগ বা স্ট্রোকের কারণে স্বাদ নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছেন, তাদের জন্য এই প্রযুক্তি এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।
তবে এখনো বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। এই প্রযুক্তি এখনো আছে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে। যন্ত্রটাও বেশ বড়। ব্যবহারিক কাজের জন্য আরও ছোট করতে হবে। কমাতে হবে বিদ্যুৎ খরচ। সংবেদনশীলতা বাড়াতে হবে। তবে বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কার নিয়ে আশাবাদী। আগামী দশকের মধ্যেই হয়তো এই সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে!