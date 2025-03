মেশিন লার্নিং: কম্পিউটার কীভাবে শেখে

ওপরের উদাহরণের কথাই ভাবা যাক আবার। সেখানে আপনাকে শুধু একটি দোকানের মানুষ গণনার কাজ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন যদি বলা হয় আপনাকে ঢাকা শহরের দশটি লাইব্রেরিতে মানুষ গণনা করতে হবে, তা কিন্তু আপনার একার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনাকে তখন আরও দশজনকে নিয়োগ দিয়ে কাজটি করতে হবে। কিন্তু মেশিন লার্নিং ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই এমন সিসি টিভি ও কম্পিউটার ব্যবহার করে কাজটি সাশ্রয়ীভাবে করে ফেলতে পারবেন। কম্পিউটার ব্যবহার করার এই একটি বড় সুবিধা।

তা ছাড়া কম্পিউটারকে মানুষের প্যাটার্ন শিখিয়ে যে মডেলটি তৈরি করেছিলেন, তা কষ্ট করে আপনার নিজের তৈরি না করলেও চলবে। বিজ্ঞানীরা আপনার এই কাজ সহজ করার জন্য অনেক মডেল তৈরি করেছেন। এমনই একটি মডেল হলো ইয়োলো (YOLO: You Only Look Once)। নামটি অদ্ভুত না? ২০১৬ সালে জোসেফ রেডমনের নেতৃত্বে একদল গবেষক এই মডেল তৈরি করেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল দ্রুততম সময়ে সঠিকভাবে বস্তুকে চিহ্নিত করা। গবেষণাটি প্রথমবারের মতো দেখিয়েছিল, একটি ছবিকে মাত্র একবার দেখেই কম্পিউটার নির্ভুলভাবে বহু বস্তু শনাক্ত করতে পারে। এই আবিষ্কার মেশিন লার্নিংয়ের জগতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং আপনাকে কষ্ট করে কম্পিউটারকে শেখানোর প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানীরা আমাদের এরকম অনেক কাজই সহজ করে দিয়েছেন।

একনজরে

ওপরে গল্পের মতো করে মেশিন লার্নিংয়ের যে কথাগুলো বললাম, চলুন, সেই ধাপগুলো আবার একনজরে দেখে নেওয়া যাক।