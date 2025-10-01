বার্ড ফটোগ্রাফ অব দ্য ইয়ার ২০২৫

প্রতিযোগিতায় ‘বার্ডস ইন ফ্লাইট’ বিভাগে স্বর্ণপদক জিতেছে এই ছবি। প্রায় দেড় বছর পরিকল্পনা আর মেক্সিকোর সিনালোয়া উপকূলে এক সপ্তাহের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আলোকচিত্রী লিরন গার্টসম্যান এ মূহূর্তটি ক্যামেরাবন্দী করেন। ছবিতে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের ঠিক আগে একটি ফ্রিগেটবার্ডকে উড়তে দেখা যাচ্ছে।
‘কনজারভেশন সিঙ্গেল ইমেজ’ বিভাগে ব্রোঞ্জ পুরস্কার পেয়েছে ছবিটি। এতে ধরা পড়েছে বিশ্বের অন্যতম বিরল পাখি ‘গ্রেটার অ্যাডজুট্যান্ট’ বা হাড়গিলা। পৃথিবীতে এদের সংখ্যা এখন দেড় হাজারেরও কম। ছবিটি তুলেছেন ফটোগ্রাফার হিরা পাঞ্জাবি।
বার্ডস ইন টি এনভায়রনমেন্ট বিভাগে স্বর্ণপদক জিতেছে ফ্রাঙ্ক বানফির এই ছবি। মেক্সিকোর সি অব কোর্তেজে মাছ শিকার করছে ব্র্যান্ডট’স কর্মোর্যান্ট নামে এক প্রজাতির পাখি।
সংরক্ষিত সিঙ্গেল ইমেজ বিভাগে স্বর্ণপদক পেয়েছে এই ছবি। গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছিল একটি কোকিল। প্রথমে সেটি গাড়ির নিচে আশ্রয় নেয়। পরে ওটাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। ডানা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা পরীক্ষা করতে এক্স-রে করা হয়। তখন ছবিটি তোলেন সার্থক আগরওয়াল।
বার্ড বিহেবিওর বিভাগে রৌপ্যপদক পেয়েছেন মাতেউস পিসিয়াকের এই ছবি। ভোরের প্রথম সূর্যের আলোয় একটি পুরুষ ক্যাপারকেইলিকে গাছের ডালে অনন্য সৌন্দর্যে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে মাতেউস এতই অভিভূত হয়েছিল যে ক্যামেরার সেটিংস ভুলে যান।
বার্ড পোট্রেট বিভাগে রৌপ্যপদক জিতেছে এই ছবি। ২০২৪ সালের ভয়াবহ দাবানলের পর কানাডার জ্যাসপার বন থেকে ছবিটি তুলেছেন ম্যাক্সিম লেগারে-ভেজিনা। চারপাশ ছাইয়ের আস্তরণে নিস্তব্ধ ভূমি। সেই ধ্বংসস্তূপে জীবন ফিরে পাওয়ার প্রথম চিহ্ন ছিল কিছু কাক। এটি তেমনি একটি কাকের ছবি।