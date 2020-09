দাবা খেলায় শুরু যেভাবে

কয়েকটি প্রচলিত খেলার শুরু

শত শত বছরের খেলায় শুরুর ভাগে খেলার জন্য কিছু সহজ সূত্র দাঁড়িয়ে গেছে। একে বলে ওপেনিং। দক্ষ দাবাড়ুরা এগুলো ব্যবহার করেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। নবীন খেলোয়াড়দের জন্য ওপেনিংগুলো শিখে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার খুব সহজ নয়। সেগুলো শিখতে হবে পরের ধাপে। প্রথমে চাই এসব ট্যাকটিকস রপ্ত করা।

শেষে সংক্ষেপে

খেলার শুরুর ভাগের উদ্দেশ্য গেম ডেভেলপমেন্ট, বিপক্ষকে আক্রমণ করা নয়। একই সঙ্গে করতে হবে নিজের রাজাকে সুরক্ষিত, সাধারণভাবে ক্যাসলিং করে। অহেতুক সৈন্য চেলে চাল নষ্ট করলে খেলায় পিছিয়ে পড়তে হবে। চেষ্টা করতে হবে প্রতিটি ঘুঁটি (সৈন্য বাদে) ডেভেলপ করার। একই ঘুঁটি দুবার চালা অত্যন্ত বোকামি। মধ্যমাঠে দখল রাখলে যেকোনো সময়ই এগিয়ে থাকা যায়। বিনিময় করার সময় মাথায় রাখতে হবে, যাতে ডেভেলপড ঘুঁটি না হারাতে হয়। শিখে নেওয়া যেতে পারে কয়েকটি ওপেনিং।

এক খেলায় এসব ট্যাকটিকসের প্রতিটি প্র্যাকটিস করার দরকার নেই। একটা একটা করে ট্যাকটিকস ধরুন, সেটা আত্মস্থ করুন। শেষ হলে ধরুন আরেকটা ট্যাকটিকস। ভালো শুরুর ভাগ শিখতে পারলে, পরের ভাগেও পারবেন ভালো খেলতে।

লেখক: পিএইচডি শিক্ষার্থী, রসায়ন বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ওয়াইওমিং

সূত্র: My System/ Aron Nimzoitsch I How To Reassess Your Chess/ Jeremy Silman

*লেখাটি ২০১৭ সালে বিজ্ঞানচিন্তার মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত