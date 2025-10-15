বিজ্ঞানচিন্তার ৯ বছর পূর্তি
সবাইকে বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে
বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে সবকিছুতেই। বিজ্ঞান আছে সবখানেই। তাই বিজ্ঞানী না হলেও বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী হতে হবে, বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। বিজ্ঞান যেমন সহজবোধ্য হওয়া জরুরি, তেমনি চিন্তা করতে চ্যালেঞ্জ নিতে শেখায়—এমন বিষয়ও থাকা প্রয়োজন। দেশের জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তার ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে অতিথিরা এ কথা বলেন।
আজ বুধবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে এই বর্ষপূর্তি উদ্যাপন করা হয়।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্যে বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম বলেন, ‘৯ বছর ধরে আমরা শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানসচেতন করতে কাজ করে যাচ্ছি। এই চিন্তা থেকেই বিজ্ঞানচিন্তার পথচলা শুরু হয়েছিল, ভবিষ্যতেও আমরা এ কাজ করে যেতে চাই।’
অনুষ্ঠানে প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক বলেন, সর্বত্র বিজ্ঞান ছড়িয়ে আছে। ছড়া, গল্প লিখতেও লাগে বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞান ছড়িয়ে দিতে হবে সবার কাছে। সেই সঙ্গে বই পড়ার প্রতিও আহ্বান জানান তিনি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানচিন্তার উপদেষ্টা জেবা ইসলাম সেরাজ বলেন, ‘বিজ্ঞানচিন্তার শুরু থেকেই আমি মূলত জীববিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে আসছি। এখন বিজ্ঞানচিন্তার সবগুলো বিভাগেই বেশ কিছু ভালো লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, এই লেখাগুলো পাঠকদের অনেক ভালো লাগবে।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক লাফিফা জামাল বলেন, বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে হবে। স্কুল পর্যায়ে ল্যাব থাকে না, শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করিয়ে আনা হয়। নীতিনির্ধারকদের এসব জায়গায় মনোযোগ দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা মজবুত করা প্রয়োজন।
মাসিক রম্য ম্যাগাজিন উন্মাদ সম্পাদক আহসান হাবীব বলেন, বিজ্ঞান তিনি খুব একটা বোঝেন না, তবে বিজ্ঞানচিন্তায় তিনি লেখেন। কারণ, তাঁর ভালো লাগে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানচিন্তার মতো ম্যাগাজিন খুব জরুরি।
ছাড়াকার হলেও বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে চিকিৎসক রোমেন রায়হানের যাত্রা শুরু ‘হজম’ নিয়ে একটি ছড়া লিখে। তিনি এরপর আশা করেছিলেন, তাঁকে আর লিখতে হবে না। কিন্তু তিনি এখনো নিয়মিত লিখছেন জানিয়ে বলেন, বিজ্ঞানকে সবার বোঝার জন্য সহজ করে চিন্তা করতে হবে এবং লিখতে হবে।
তবে সহজ ও মজার বিষয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞানচিন্তায় এমন কিছু বিষয়েও লেখা থাকতে হবে, যা চিন্তা করতে শেখায়। শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। যেখান থেকে তারা শিখতে পারবে। এ কথাগুলো জানিয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) তড়িৎ কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী বলেন, নতুন নতুন বিজ্ঞানলেখক গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখতে হবে বিজ্ঞানচিন্তাকে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক বি এম মইনুল হোসেন বলেন, বিজ্ঞানচিন্তা থাকায় তিনি বাচ্চাদের হাতে বিজ্ঞানবিষয়ক এমন ম্যাগাজিন তুলে দিতে পেরেছেন, যেটা মানসম্পন্ন এবং বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জাগায়। লেখক ও চিকিৎসক তানজিনা হোসেন বলেন, বিজ্ঞানচিন্তা তার জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। বিজ্ঞানী না হলেও বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। কারণ, সবকিছুতেই বিজ্ঞান আছে।
বিজ্ঞানচিন্তার নিয়মিত পাঠক আফসারা জামান প্রতিভা বলেন, ২০২০ সালে করোনার সময় থেকে তিনি বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞানচিন্তা নিয়মিত পড়েন। প্রতি সেকেন্ডে বিজ্ঞানের নিত্যনতুন বিষয় আসছে। সব সময় সবকিছু একসঙ্গে জানা সম্ভব হয় না। কিন্তু নিয়মিত বিজ্ঞানচিন্তা পড়লে পুরো মাসের হালনাগাদ বা নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে জানা হয়ে যায়।
প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন বলেন, প্রথম আলোর অনেকগুলো জানালা। সেগুলো দিয়ে আলো আসে। তার মধ্যে অন্যতম হলো বিজ্ঞানচিন্তা, যা প্রথম আলোকে সমৃদ্ধও করেছে। পাঠকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ৯ বছর ধরে তাঁরা এই ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। পাশাপাশি লেখকদেরও ধন্যবাদ জানান।
বিজ্ঞানবক্তা আসিফ বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানচিন্তার অনেক প্রভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর আহ্বান, ডিভাইস থেকে বের হয়ে বিজ্ঞানচর্চায় মনোযোগী হতে হবে।
বিকাশ লিমিটেডের রেগুলেটরি অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্সের ম্যানেজার মাহবুবুর রহমান জানান, ২০১৯ সাল থেকে বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে বিকাশ কাজ করছে। ভবিষ্যতেও তাঁরা যুক্ত থাকবেন।
বিজ্ঞানচিন্তার সহসম্পাদক উচ্ছ্বাস তৌসিফের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার ও সহসম্পাদক কাজী আকাশ। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন কার্টুনিস্ট নাসরীন সুলতানা, অভিনয়শিল্পী শানারেই দেবীসহ অনেকে। ভিডিও বার্তায় অনুষ্ঠানে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের মোরেনো ভ্যালি কলেজের অধ্যাপক ও জ্যোতিঃপদার্থবিদ দীপেন ভট্টচার্য।
অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করে ব্যান্ড আপনঘর এবং মাহবুবা সুলতানা। এ ছাড়া পাঠকদের জন্য ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা; সেই সঙ্গে ছিল সেরা স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার। সবশেষে কেক কেটে উদ্যাপন করা হয় বিজ্ঞানচিন্তার জন্মদিন।