মাইটোকন্ড্রিয়া ও ডিএনএ

অসংক্রামক ব্যাধি, যেমন হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপজনিত মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ক্যানসার, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ডায়াবেটিস, স্নায়ুতান্ত্রবিষয়ক রোগের ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় করতে মাইটোকন্ড্রিয়ার ডিএনএর গুরুত্ব অনেক। নিউক্লিয়ার ডিএনএ প্রায় ৩ মিলিয়ন নিউক্লিওটাইড দিয়ে তৈরি। অন্যদিকে মাইটোকন্ড্রিয়ার ডিএনএ তৈরি ১৬ হাজার ৫৬৯টি নিউক্লিওটাইড দিয়ে।

বিভিন্ন জীবের নিউক্লিওটাইডগুলোর বিন্যাসে কিছুটা অমিল থাকে। সেই সামান্য অমিলের কারণেই কোনোটা মাংসাশী প্রাণী, কোনোটা গাছ, কোনোটা উদ্ভিদ, কোনোটা উভচর, কোনোটা খেচর। জেনেটিক স্তরের এই বৈশিষ্ট্যকে জিনোটাইপ বলে। এর প্রকাশের ফলে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যে পরিবর্তন হয়, তাকে ফেনোটাইপ বলা হয়। আর প্রকৃতিগতভাবে জিনের মধ্যে নিউক্লিওটাইডের পরিবর্তনকে জিন পলিমরফিজম বলা হয়।

আমাদের কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরকার ডিএনএ অত্যন্ত সুগঠিত হিসটোন নামের এক ধরনের প্রোটিন দিয়ে সুরক্ষিত। এ ছাড়া একটি ডিএনএর নিউক্লিওটাইডগুলোর সিকোয়েন্সে ইনট্রোন এবং অ্যাক্সন নামের অংশগুলো একটার পর একটা সুসজ্জিত থাকে। এই সুসজ্জা ও সুরক্ষার জন্য নিউক্লিয়াসের ডিএনএতে পরিবর্তন খুব সহজে হয় না। যখন একটা প্রোটিনের প্রয়োজন হয়, তখন ইনট্রোন সরে গিয়ে নির্দিষ্ট অ্যাক্সনগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া লেগে প্রোটিন তৈরি হয়। তাই অ্যাক্সনের মধ্যে নিউক্লিওটাইডের পরিবর্তন বা পলিমরফিজম প্রোটিন তৈরিতে বেশি প্রভাব ফেলে। নির্দিষ্ট কোনো নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম কখনো রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে আবার কখনো রোগ থেকে রক্ষা করে। তাই রোগের সঙ্গে জিনের এই ধরনের পরিবর্তনের সম্পর্ক খোঁজা আধুনিক জীববিজ্ঞান গবেষণার অন্যতম অধ্যায়। তবে মানব ডিএনএতে এ ধরনের পলিমরফিজমগুলো ইনট্রোনিক অংশে খুব বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে মাইটোকন্ড্রিয়ার ডিএনএতে ইনট্রোনিক অংশ এবং হিসটোন প্রোটিন কোনোটাই থাকে না। আর তাই এই ডিএনএতে পরিবর্তন হওয়ার হার নিউক্লিয়াস ডিএনএর চেয়ে গড়ে দশ গুণ বেশি। তাই বিভিন্ন রোগের জিনগত সংযোগ খোঁজার জন্য মাইটোকন্ড্রিয়ার ডিএনএর গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়।

একটি গবেষণায় আমরা দেখিয়েছি, মাইটোকন্ড্রিয়ার ডিএনএর নির্দিষ্ট নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম ডায়াবেটিস রোগের ঝুঁকির সঙ্গে জড়িত (Saha SK et al. Genetic association study of C5178A and G10398A mitochondrial DNA variants with type 2 diabetes in Bangladeshi population. Meta Gene. 2019; 19: 23-31)। সারা বিশ্বে ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাব বেড়েই চলেছে। জীবনযাত্রার মান, পরিবেশ এবং একজন মানুষের ডিএনএর গঠন এই রোগ বিস্তারে বড় ভূমিকা রাখে। মজার ব্যাপার হলো, একই পরিবেশে বাস করা দুজন ব্যক্তির একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলেও অন্যজনের এই রোগ হয় না। তাই বলা যায়, নিউক্লিয়ার ও মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ উভয়েরই ডায়াবেটিস সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষের ওপর গবেষণা থেকে এর সত্যতা পাওয়া যায়।