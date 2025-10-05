নোবেল ২০২৫
আগামীকাল ঘোষণা করা হবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল
চলতি বছরের নোবেল পুরস্কারের পর্দা উঠবে আগামীকাল ৬ অক্টোবর, সোমবার। বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে সুইডেন থেকে এ বছরের চিকিৎসা ও শারীরতত্ত্বে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। সর্বোচ্চ ১ থেকে ৩ জন ভাগাভাগি করে পেতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত এ পুরস্কার।
আগামী ৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময়ে বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে জানা যাবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের নাম। আর রসায়নে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের নাম জানা যাবে ৮ অক্টোবর, বুধবার বাংলাদেশ সময়ে বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে।
প্রত্যেক বিভাগের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা পাবেন একটি নোবেল মেডেল, একটি সনদপত্র এবং মোট ১১ মিলিয়ন বা ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা। ২০২৩ সালে নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য ১০ মিলিয়ন ক্রোনা থেকে বাড়িয়ে ১১ মিলিয়ন করা হয়েছে। ২০২৫ সালেও পুরস্কারের অর্থমূল্য একই থাকবে। আর যেসব বিভাগে একাধিক নোবেলজয়ী থাকবেন, তাঁদের মধ্যে এই ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা ভাগ হয়ে যাবে। বর্তমান বাজারে এর মান প্রায় ১২ লাখ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী টাকায় হবে প্রায় ১৪ কোটি ৬১ লাখ টাকার মতো!
গতবছর মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার ও ট্রান্সক্রিপশন-পরবর্তী জিন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা নিয়ে গবেষণার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় দুই মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুনকে।
