মানুষ প্রতিদিন কতবার শ্বাস নেয়, সারাজীবনে কতবার

মানুষ প্রতিদিন কতবার শ্বাস নেয়, সারাজীবনে কতবার
১. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে প্রায় ৩৮ ট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া বাস করে। এই সংখ্যাটা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার চেয়েও হাজার গুণ বেশি। এই ক্ষুদ্র অণুজীবেরা শুধু মানবদেহে বসবাসই করে না, বরং আমাদের হজম, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এমনকি মানসিক স্বাস্থ্যেও প্রভাব ফেলে।
২. হৃৎপিণ্ড বছরে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লাখ বার স্পন্দিত হয়। জীবনের শেষ পর্যন্ত (৭৫ বছর বাঁচলে) এটি প্রায় ২০ কোটি লিটার রক্ত সঞ্চালন করে।
৩. একজন স্বাভাবিক গঠনের মানুষ সারাজীবনে গড়ে প্রায় ৩৫ হাজার কেজি খাবার খেয়ে থাকেন।
৪. আমরা আমাদের জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা ৩৩ শতাংশ সময় ঘুমিয়ে কাটাই। ঘুমের মধ্যেই মস্তিষ্ক স্মৃতি গোছায়, শরীর কোষ মেরামত করে এবং পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে।
৫. একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৩ হাজার বার শ্বাস নেয়। একজন ৭৫ বছর বয়সী মানুষ সারাজীবনে প্রায় ৬৩ কোটি শ্বাস নিয়েছেন।
৬. মানব মস্তিষ্কে প্রায় ৮৬ বিলিয়ন স্নায়ু কোষ বা নিউরন আছে। এই কোষগুলো একে অপরের সঙ্গে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন সংযোগ তৈরি করে। মস্তিষ্কের এই জটিল সমান্তরাল প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা আজও সুপারকম্পিউটারের নাগালের বাইরে।
৭. আমরা সক্রিয়ভাবে ঘামা ছাড়াও প্রতিদিন ত্বক ও নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রায় ২-৪ কাপ পানি হারাই। একে ‘ইনসেনসিবল ওয়াটার লস’ বলে। এটি শরীরের তাপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি অংশ।
৮. একজন মানুষ সারাজীবনে গড়ে প্রায় ২৫-৩০ হাজার লিটার লালা উৎপন্ন করে। এই পরিমাণ লালা একটি মাঝারি আকারের সুইমিং পুলের অর্ধেকটা ভরাট করতে পারে।
৯. হাসি সত্যিই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। গবেষণায় দেখা গেছে, হাসলে স্ট্রেস হরমোন কমে এবং রোগ প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডি ও কোষের সংখ্যা বাড়ে। এতে ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হয়।
১০. আমাদের দেহে যতটা কার্বন আছে, তা দিয়ে প্রায় ৯০০ পেন্সিলের শিস বানানো যাবে।