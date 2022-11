মশা-ম্যাগনেট রহস্য!

মানবদেহে সাধারণত দুই ধরনের গন্ধ তৈরি হয়। আর মশারাও এই গন্ধ শনাক্ত করে দুধরনের আলাদা আলাদা রিসেপ্টরের সাহায্যে—অরকো এবং আই আর রিসেপ্টর। গবেষক দলের একটা চেষ্টা ছিল কোনোভাবে মশাগুলোকে মানুষের গন্ধে আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখা কিংবা মানবদেহ শনাক্তকরণের ক্ষমতাটুকু নষ্ট করে দেওয়া। ফলে তাঁরা এক ধরনের মিউট্যান্ট তৈরি করলেন, যে মিউট্যান্টে একটি অথবা দুটি রিসিপ্টরই ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু এর আপাত ফলাফল কী পাওয়া গেল? ফলাফল হচ্ছে, অরকো মিউট্যান্ট ঠিকই ধরে ফেলত কারা আসলে ‘মসকুইটো ম্যাগনেট’ আর কাদেরকে অতটা না কামড়ালেও চলবে। তবে আই আর রিসিপ্টরের মিউট্যান্টগুলো মানুষের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। আকর্ষণ হারিয়ে ফেললেও কিন্তু আমাদেরকে খুঁজে বের করার ক্ষমতা ঠিকই রাখে এসব মিউট্যান্ট।

প্রসঙ্গত বলি, সেল জার্নালে প্রকাশিত ভোশালির আরও একটা গবেষণা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। এ গবেষণা থেকে জানা গেছে, এডিস ইজিপ্টি মশার ঘ্রাণতন্ত্র অত্যন্ত সুগঠিত এবং জটিল। এত উন্নত ঘ্রাণতন্ত্র না হলেও হয়তো চলতো এ মশার।

বাস্তবতা হলো, স্ত্রী মশা বেঁচে থাকে এবং প্রজনন ঘটায়। কিন্তু রক্ত ছাড়া এর কোনোটাই সম্ভব নয়! আর রক্তের অব্যাহত সরবরাহ সুনিশ্চিত ও ঝঞ্ঝাটহীন রাখতে এ মশার বিকল্প পরিকল্পনা থাকেই! ওই সাবজেক্ট ৩৩—কার্বক্সিলিক এসিড থেকে শুরু করে সবচেয়ে কম আকর্ষণীয় ১৯ এর খোঁজে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় এ মশা। ত্বকের রাসায়নিক পার্থক্য ধরে ধরে শিকারে পরিণত করে লক্ষ্যবস্তুকে।

শেষ করার আগে একটা মজার প্রশ্ন নিয়ে কথা বলা যাক। মশা কামড়াবে না আর কোনো মানুষকে কখনো… সম্ভব কি? বিশ্লেষকদের মতে, আপাতদৃষ্টিতে মশার সুগঠিত উন্নত ও জটিল ধরনের শক্তিশালী ঘ্রাণতন্ত্র এবং সেন্ট ট্র্যাকারের কার্যকারিতা বিবেচনায়, মশা মানুষকে কামড়াবে না কিংবা মানুষই মশার প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে না, এমন ভবিষ্যৎ কল্পনা করা বেশ কঠিনই বটে। এমন হয়তো কল্পনায় সম্ভব হতে পারে যে, আমরা আমাদের ত্বকের মাইক্রোবায়োমকেই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছি মশার কামড় থেকে বাঁচতে। কিংবা হতে পারে, মানবদেহের সেবাম তথা ত্বকে আমরা সবচেয়ে কম আকর্ষণীয় উপাদানের আধিক্য নিশ্চিত করে পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পারি। তবে এমন পরীক্ষা পরিচালনা শুধু কঠিনই নয়, অনেকটা অসম্ভব বৈকি!

তবে এমন আশা কিন্তু করাই যায় যে, গবেষকরা মশার অন্যান্য প্রজাতিগুলোর সার্বজনীন প্রভাবও পরীক্ষা করে দেখবেন। এতে করে ভবিষ্যতে হয়তো মশা-চুম্বকরা খানিকটা বাঁচলেও বাঁচতে পারেন মশার হাত থেকে। কে জানে!

লেখক: শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র:

১. রকফেলার ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি ইস্যু ১৪৫২৩

২. Maria Elena De Obaldia, Takeshi Morita, Laura C. Dedmon, Daniel J. Boehmler, Caroline S. Jiang, Emely V. Zeledon, Justin R. Cross, Leslie B. Vosshall. Differential mosquito attraction to humans is associated with skin-derived carboxylic acid levels. Cell, 2022; 185 (22): 4099 DOI: 10.1016/j.cell.2022.09.034