সব জীব ভিন্ন কেন?

একজন মানুষের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যকে বলা যায় তাঁর মধ্যে বিদ্যমান সব বৈশিষ্ট্যের একটি বিশাল সমাবেশ। যেমন ধরুন, একটি বীণায় ৬টি তার আছে। এর মধ্যে এক বা একাধিক তার একসঙ্গে বাজালে একটি সুর উৎপন্ন হবে। এবার, ওই বীণায় উৎপন্ন প্রতিটি সুরকে বাজানো সব তারের সুরের সমাবেশ বলা যায়। তাহলে, বীণায় মোট কতটি আলাদা রকমের সুর উৎপন্ন হবে? গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে সেটাও বের করা যায়। এজন্য ব্যবহার করতে হবে সমাবেশের সাধারণ সূত্র। সে হিসেবে মোট অনন্য সুর হবে 6C 1 +6C 2 +6C 3 +6C 4 +6C 5 +6C 6 = 63টি। অর্থাৎ, বীণাটিতে মোট 63টি অনন্য সুর উৎপন্ন হবে।

এই সুরের প্রতিটি একে অন্যটির থেকে আলাদা। কিন্তু ৬৩টি সুরের মধ্যে একটি সুর উৎপন্ন করতে যে তারগুলোর সমাবেশ হয়েছে, আমরা কোনোভাবেই বলতে পারব না, ওই তারগুলোর মধ্যে এমন একটি তার আছে, যেটি শুধু ওই নির্দিষ্ট সুর উৎপন্ন করতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, এখানেও প্রতিটি সুর অনন্য, কিন্তু যে তারগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো অনন্য নয়।