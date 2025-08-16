অজানা পৃথিবীর খোঁজে
এখন থেকে কয়েক দশক আগেও পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা ছিল কেবল কল্পনার বিষয়। কিন্তু বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আজ জানেন, আমাদের সৌরজগতের বাইরে অনেক গ্রহ রয়েছে। সেগুলো পৃথিবীর মতো জীবন ধারণের উপযোগীও হতে পারে। ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরীর এক্সোপ্ল্যানেট: বহিঃসৌরগ্রহের খোঁজে বইটি সেই রহস্যময় এক্সোপ্ল্যানেট বা সৌরজগতের বাইরের গ্রহগুলোর জগতে পাঠককে নিয়ে যাবে। বইটি তাঁদের জন্য, যাঁরা মহাকাশ এবং এক্সোপ্ল্যানেট সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।
বইটি শুরু হয় একেবারে মৌলিক ধারণা দিয়ে—এক্সোপ্ল্যানেট কী, ওগুলো কীভাবে আমাদের সৌরজগতের বাইরে শনাক্ত করা যায়। লেখক সহজ ভাষায় বলেছেন, কীভাবে বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের টেলিস্কোপ ও মহাকাশযানের সাহায্যে ৫ হাজার ৫০০টির বেশি এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে অনেকগুলো পৃথিবীর মতো বাসযোগ্য গ্রহ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বইটির সহজপাঠ্যতা পাঠককে বেশি উদ্বুদ্ধ করে এবং আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে।
লেখক এই বইয়ে তুলে ধরেছেন ট্রানজিট মেথড এবং রেডিয়াল ভেলোসিটি মেথডসহ আরও বেশ কিছু পদ্ধতি, যা বিজ্ঞানের দুনিয়ায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এসব পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমানে সৌরজগতের বাইরের গ্রহগুলো শনাক্ত করা সম্ভব এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের গ্রহগুলোর ওপর আরও গবেষণা চালানো যেতে পারে।
একনজরে
এক্সোপ্ল্যানেট: বহিঃসৌরগ্রহের খোঁজে
ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী
প্রচ্ছদ: এআই আর্ট/ জুহায়ের মোহতাসিম
প্রকাশক: প্রথমা
প্রথম প্রকাশ: ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১৫৮
দাম : ৪২০ টাকা
তবে বইটি কেবল এক্সোপ্ল্যানেটের খোঁজ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়েই আলোচনা করেনি, বরং গ্রহ আবিষ্কারের প্রক্রিয়া এবং বিজ্ঞানীদের নানা পরীক্ষার মাধ্যমে এই আবিষ্কারগুলো কীভাবে বাস্তবে পরিণত হয়, তা পাঠকদের কাছে সহজে উপস্থাপন করেছে। বইয়ের বিশেষ দিক হলো, লেখক বিজ্ঞানের ভাষাকে সাধারণ এবং সব পাঠকের উপযোগী করে তুলেছেন। মাঝেমধ্যে তিনি কল্পনার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়টি বইটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
বিজ্ঞানী বা গবেষকেরা কীভাবে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করার জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তা পুরো বইটি পড়ে খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এর পাশাপাশি, মহাকাশের প্রতি ভালোবাসা এবং এক্সোপ্ল্যানেটগুলোর মধ্যে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে ভাবিয়ে তোলে পাঠককে। বইটি বিশেষভাবে বিজ্ঞানপ্রেমীদের জন্য একটি আদর্শ পাঠ্য। যাঁদের নভোমন্ডল সম্পর্কে জানার আগ্রহ, কিংবা মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ এবং সেখানে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে যাঁরা জানতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি অপরিহার্য বই।
বইটি পাওয়া যাবে প্রথমা ডটকমসহ অনলাইন ও অফলাইন বিভিন্ন বইয়ের দোকানে।