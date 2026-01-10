পাওয়ারের ওপর পাওয়ার

পাওয়ারের ওপর পাওয়ার
অনেক সময় কোনো সংখ্যার পাওয়ারের ওপর পাওয়ার থাকে। যেমন {(কখ)(গ)}ঘ =? গণিতে কোনো সংখ্যার পাওয়ারের (ঘাত) সূত্র অনুযায়ী, {(কখ)(গ)}ঘ={কখগ}ঘ=কখগঘ। কিন্তু (ক)-এর পাওয়ার যদি (খ)(গ) হয়, তাহলে এর মান (কখগ) হবে না। প্রথমে (খ-এর পাওয়ার গ)-এর মান বের করে তাকে ক-এর পাওয়ার হিসেবে ধরে নিয়ে ফল বের করতে হবে।
অর্থাৎ প্রথমে (খগ)-এর মান বের করে তাকে ক-এর পাওয়ার ধরতে হবে। বিষয়টা আরেকটু খুলে বলি। যদি খ ≠ গ হয়, তাহলে ক-এর পাওয়ার (খগ) এবং ক-এর পাওয়ার (গ)(খ), এ দুটির মান সমান হবে না। যেমন, ৫-এর পাওয়ার ২৩ এবং ৫-এর পাওয়ার ৩২ সমান হবে না। কারণ, ৫-এর পাওয়ার ২৩ = (৫)৮ = ৩,৯০,৬২৫ কিন্তু ৫-এর পাওয়ার ৩২ = ৫৯ = ১৯,৫৩,১২৫।
