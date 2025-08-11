কার্যকারণ

ডার্ক ম্যাটার কী

আব্দুল কাইয়ুম Contributor image
আব্দুল কাইয়ুম
সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

আমরা একে ‘অদৃশ্য বস্তু’ বলতে পারি। এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিকসের অ্যাস্ট্রোনমির অধ্যাপক ডাউগ ফিনকবেইনার (স্মিথসোনিয়ান ম্যাগাজিন, ১ এপ্রিল ২০১৭)। তাঁর মতে, একে দেখা যায় না, কারণ এটা আলো ছড়ায় না, শোষণ বা প্রতিফলনও ঘটায় না। মহাবিশ্বে যত বস্তু (ভরশক্তি)আছে তার প্রায় ৯৫ ভাগই ডার্ক ম্যাটার ও এনার্জি। তাকে দেখা যায় না, কিন্তু সব দৃশ্যমান পদার্থকে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে আকর্ষণ করে। সে জন্যই এর অস্তিত্ব আমরা টের পাই। ডার্ক ম্যাটার এমনকি কয়েকটি গ্যালাক্সিকে ধরে রাখতে পারে।

কার্যকারণ থেকে আরও পড়ুন