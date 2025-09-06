পিঁপড়া কামড় দিলে কী হয়

পিঁপড়া কামড় দিলে কী হয়
পাঠকের প্রশ্ন:
যখন কোথাও পিঁপড়া কামড় দেয়, তখন জায়গাটা ফুলে যায়। ফুলে গেলে ওই জায়গায় কী পরিবর্তন হয়? কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, নাকি অন্য কিছু?
উত্তর: পিঁপড়া হুল ফুটিয়ে আমাদের শরীরে কামড় দেয়। এই সময় হুলের ভেতর দিয়ে ফরমিক অ্যাসিড ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দেয়। এই রাসায়নিক পদার্থ দেহে জ্বালা সৃষ্টি করে। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় চামড়ার ওই স্থান কিছুটা ফুলে ওঠে। আশপাশের কিছু প্রাণকোষও ফুলে উঠতে পারে। তবে সাধারণত এই ব্যথা বা ফোলা ৫–১০ মিনিট থাকে। কিন্তু বিষপিঁপড়া হলে ব্যথা দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে। প্রয়োজনে ব্যথা উপশমে মলম বা অন্য কোনো প্রচলিত ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। অবশ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তা করতে হবে।
প্রশ্ন করেছেন ওয়য়াফি আবরার, দশম শ্রেণি, আল ফারুক একাডেমি,
সৈয়দপুর, নীলফামারী