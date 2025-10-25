বিজ্ঞান উৎসবের সিলেট আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা

বিজ্ঞান উৎসব
বিজ্ঞান উৎসবের সিলেট আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা
অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের সিলেট আঞ্চলিক পর্ব। জমজমাট এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ আরও অনেকে। সকাল ৮টায় সিলেটের স্কলার্সহোম মেজরটিলা কলেজে শুরু হয় এই উৎসব। চলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। সিলেট বিজ্ঞানীদের এই মিলনমেলার পর্দা নামে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে।
শিক্ষার্থীদের দারুণ সব প্রজেক্টের মধ্য থেকে সেরা ৭টি প্রজেক্টে মোট ১৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আর কুইজের নিম্ন মাধ্যমিকে ১০ জন ও মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে ৯ জনসহ মোট ১৯ জনকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
নিম্নমাধ্যমিক কুইজ বিজয়ীরা
০১. কাজী মাইফুজ হাসান শাফি, ষষ্ঠ শ্রেণি, স্কলার্সহোম মেজরটিলা
০২. আবু সালেহ মো. উসমান, অষ্টম শ্রেণি, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা
০৩. নাজেমুছ ছাকিব খাঁন, অষ্টম শ্রেণি, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা
০৪. পূর্ণতা রীনা নাথ, ষষ্ঠ শ্রেণি, স্কলার্সহোম মেজরটিলা
০৫. রিত তালুকদার, অষ্টম শ্রেণি, সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
০৬. সৈয়দা আলিনা তাসনীম, অষ্টম শ্রেণি, স্কলার্সহোম মেজরটিলা
০৭. হাসানুল এইচ জারিফ, অষ্টম শ্রেণি, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
০৮. মাজহারুল আমিন কিয়াম, অষ্টম শ্রেণি, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা
০৯. প্রাচী দেবী, ষষ্ঠ শ্রেণি, স্কলার্সহোম মেজরটিলা
১০. বর্ণালী নাহা, অষ্টম শ্রেণি, বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল, সিলেট
মাধ্যমিক কুইজ বিজয়ী
০১. আদর্শ চক্রবর্তী, এসএসসি ২৫, এম. সি কলেজ
০২. প্রান্ত চৌধুরী, নবম শ্রেণি, সিলেট সরকারি পাইল হাই স্কুল
০৩. তনুশ্রী সরকার সেমন্তি, সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
০৪. আপন পাল, স্কলার্সহোম মেজরটিলা
০৫. আশরাফুল আলম, একাদশ শ্রেণি, স্কলার্সহোম মেজরটিলা
০৬. স্বস্তিকা পাল, একাদশ শ্রেণি, সরকারি মহিলা কলেজ
০৭. আব্দুল্লাহ আল মাহির, নবম শ্রেণি, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা
০৮. আব্দুল্লাহ আল ফাহিম, নবম শ্রেণি, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা
০৯. মো. শাহরিয়ার হাফিজ শাওন, নবম শ্রেণি, দ্য এইডেড হাই স্কুল
প্রজেক্ট বিজয়ী
০১. অর্ক দাস, বিনায়ক দাস, শাহরিন আহমেদ অন্তর, দশম শ্রেণি, সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
০২. জারিফ, আরাফাত, অষ্টম শ্রেণি, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
০৩. মুনতাছির আহমেদ রাফিন, মীর মুনতাছির আরিজ, ইসমাম আহমেদ, সপ্তম শ্রেণি, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
০৪. ওয়াইজ হোসেন আরাফ, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ
০৫. প্রজ্ঞা পারমিতা সেন, অনন্যা শ্রীনিধি, প্রাচুর্য সাহা, দশম শ্রেণি
০৬. শোহরত আনাম সেন, তৌহিদা জান্নাত, নুসরাত জাহান মাহা, সপ্তম শ্রেণি, স্কলার্সহোম মেজরটিলা
০৭. মুশফিক, নবম শ্রেণি, সিলেট ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
দেশে বিজ্ঞান প্রসারে ও স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে যৌথভাবে বিজ্ঞান উৎসব আয়োজন করছে মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও দেশের সর্বাধিক পঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা।
