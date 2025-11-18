শেষ হলো বিএসসিএফ ফিউচার স্টেম লিডার্স প্রোগ্রাম
আয়োজিত হলো বাংলাদেশ সোশিও-কালচারাল ফোরাম ফিউচার স্টেম লিডার্স প্রোগ্রাম। গত ১৩ নভেম্বর রাজশাহী নভোথিয়েটারের মাল্টিপারপাস হলে মাসব্যাপী এই প্রোগ্রামের সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।
এতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন নারী শিক্ষার্থী এবং ৬ জন পুরুষ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অক্টোবর মাস জুড়ে রাজশাহী নভোথিয়েটারে চলে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, গবেষণা পদ্ধতি, টেলিস্কোপের মৌলিক বিষয় এবং উদ্ভাবন নিয়ে প্রোগ্রাম। নারী শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক সেশনও অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মসূচি চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা টেলিস্কোপ উদ্ভাবন, গবেষণাপত্র লেখা, ডিজিটাল আইডেন্টিটি ও পেশাগত উন্নয়নবিষয়ক বিভিন্ন মডিউলে অংশ নেন। সেখানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও নভোথিয়েটারের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
দায়িত্বে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রায়হানা শামস ইসলাম, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ইকরাম হোসেন, ফোকলোর অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, রুয়েটের ইসিই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ঐশি জ্যোতি, নভোথিয়েটারের উপ-পরিচালক এবাদত হোসেন এবং বিএসসিএফের প্রধান নির্বাহী নিলয় সাহা।
সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার। গ্রাজুয়েশন স্পিকার হিসেবে ছিলেন প্রফেসর রায়হানা শামস ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রফেসর মোজাম্মেল হোসেন বকুল, লাইটক্যাসেল পার্টনার্সের সিনিয়র বিজনেস কনসালটেন্ট ওমর ফারহান খান এবং নাজমুল কবীর আল মেহমুদ। অনুষ্ঠানে নিলয় সাহা।
বিএসসিএফ, শি-স্টেম এবং রাজশাহী নভোথিয়েটারের যৌথ উদ্যোগে এই প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়।