চট্টগ্রামে নোবেল বিজ্ঞান বক্তৃতা ১৬ নভেম্বর
চট্টগ্রামে আয়োজিত হতে যাচ্ছে ‘দৃষ্টি নোবেল বিজ্ঞান বক্তৃতা’। আগামী ১৬ নভেম্বর, রোববার বিকেল ৪.৩০ টায় থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এই বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। চিকিৎসা ও শরীরতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নে চলতি বছর নোবেল বিজয়ী ও তাঁদের কাজ নিয়ে এই বক্তৃতায় আলোচনা করা হবে।
এতে আলোচক হিসেবে থাকবেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক এ এম মাসুদুল আজাদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শাশ্বত রবি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাউছার আলম।
এই বিজ্ঞান বক্তৃতা আয়োজন করছে দৃষ্টি চট্টগ্রাম। সহ-আয়োজক ডিজিজ বায়োলজি অ্যান্ড মলিকুলার এপিডেমিওলজি রিসার্চ গ্রুপ, চিটাগাং ইউনিভার্সিটি রিসার্চ অ্যান্ড হায়ার স্টাডি সোসাইটি, নেটওয়ার্ক অব ইয়ং বায়োটেকনেজিস্ট বাংলাদেশ, ইউএসটিসি ফার্মা সায়েন্স ক্লাব, চুয়েট বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউএসটিসি চ্যাপ্টার, পিইউসি রোবোটিকস ক্লাব, ফুলকি আনন্দ বিজ্ঞান, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ সায়েন্স ক্লাব, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় বায়োটেকনোলজি ক্লাব এবং চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ ডিবেটিং ক্লাব। সহযোগিতায় আছে এসপেরিয়া হেলথ কেয়ার। ম্যাগাজিন পার্টনার হিসেবে রয়েছে দেশের সর্বাধিক পঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা।