আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ বাছাই পর্ব শুরু হচ্ছে

আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ বাছাই পর্ব শুরু হচ্ছে
আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ বাছাই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শিগগিরিই। আগামী ৬ অক্টোবর, সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা।
এতে অংশ নিতে পারবে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে এইচএসসি ২০২৫ বা সমমান এবং পলিটেকনিকের ৪র্থ সেমিস্টার পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের দক্ষতা আন্তর্জাতিক মঞ্চে যাচাই করার সুযোগ দিতে আয়োজন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ পর্ব।
প্রতিযোগিতায় ৫ ঘণ্টার চ্যালেঞ্জ থাকবে। এই চ্যালেঞ্জ অনুষ্ঠিত হবে ক্যাগল প্ল্যাটফর্মে। অংশগ্রহণকারীরা এখানে মেশিন লার্নিং, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এবং কম্পিউটার ভিশন সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার সমাধান করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা, অ্যালগরিদমিক চিন্তাভাবনা এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানের দক্ষতা প্রদর্শন করার সুযোগ পাবে।
বাংলাদেশ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অলিম্পিয়াড (বিডিএআইও) ক্যাম্পের সেরা প্রতিযোগীদের সঙ্গে জাতীয় দলের অংশ হওয়ার সুযোগ পাবেন। পরে এই দল ২০২৬ সালের স্লোভেনিয়ায় আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অলিম্পিয়াডের মূল প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে।
প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থানীয় শিক্ষার্থীরা বিশেষ ক্যাম্পে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হবে। সেখানে তারা আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ পাবে।
এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের উদ্যোগে। প্লাটিনাম স্পনসর হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি। পাওয়ার্ড বাই রিভ চ্যাট এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আছে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ব্রেন স্টেশন ২৩, ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস ও ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট। আয়োজনের সহযোগী হিসেবে রয়েছে রকমারি। ম্যাগাজিন পার্টনার হিসেবে রয়েছে কিশোর আলো এবং বিজ্ঞানচিন্তা।
আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ও অংশগ্রহণ করতে ভিজিট করুন: festive.rocks/e/iaiobdqc।