বিজ্ঞান উৎসবের রংপুর আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা

বিজ্ঞান উৎসব
বিজ্ঞান উৎসবের রংপুর আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা
অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের রংপুর আঞ্চলিক পর্ব। জমজমাট এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ আরও অনেকে। সকাল ৮টায় রংপুরের পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে শুরু হয় এই উৎসব। চলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। রংপুরের বিজ্ঞানীদের এই মিলনমেলার পর্দা নামে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে।
শিক্ষার্থীদের দারুণ সব প্রজেক্টের মধ্য থেকে সেরা ১০টি প্রজেক্টে মোট ২৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আর কুইজের নিম্ন মাধ্যমিকে ১৩ জন ও মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে ১২ জনসহ মোট ২৫ জনকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
নিম্নমাধ্যমিক কুইজ বিজয়ীরা
০১. সায়নীকা রায়, সপ্তম শ্রেণি, নর্থ ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
০২. মো: রিয়াশাদ আজমীর, অষ্টম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর
০৩. মোঃ ছোয়াত রানা, অষ্টম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর
০৪. সামিন ইয়াছির, অষ্টম শ্রেণি, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
০৫. সূর্য কমল মহন্ত, অষ্টম শ্রেণি, দ্য মিলিনিয়াম স্টার্স স্কুল এন্ড কলেজ
০৬. রাফিদ মুনতাকিম, অষ্টম শ্রেণি, পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
০৭. জাকিয়া তাসনিম অদ্রি, অষ্টম শ্রেণি, রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
০৮. মোঃ তানভীর আহমেদ আনাস, অষ্টম শ্রেণি, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
০৯. মোঃ শাহরিয়ার কবির, অষ্টম শ্রেণি, পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
১০. হোসেন শাহদীন এমদাদ, অষ্টম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর
বিশেষ
১১. মো: আয়াত জামান, অষ্টম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর
১২. দেবাশীষ বর্মন, অষ্টম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর
১৩. এস. এম. রাকিবুল হাসান, অষ্টম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর
মাধ্যমিক কুইজ বিজয়ী
০১. তাসনুভা নুজহাত, দশম শ্রেণি, রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
০২. ফাতিন আল হাবীব, নবম শ্রেণি, পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
০৩. ফাহিম ফয়সাল, দশম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর
০৪. শাহারিন ইসলাম, দশম শ্রেণি, পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
০৫. মোঃ আবরার হাবিব লুবান, দশম শ্রেণি, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
০৬. সালামুন রহমান সাদাব, নবম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর
০৭. অরিত্র রায়, দশম শ্রেণি, পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
০৮. জাকিয়াতুল ইবনাত বৃষ্টি, নবম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
০৯. মোঃ আসলাম হাবীব, নবম শ্রেণি, পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
১০. মিফতাহুল জান্নাত মিম, নবম শ্রেণি, কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ
বিশেষ
১১. শ্রেয়ন্তী চ্যাটার্জী দোলা, দশম শ্রেণি, রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর
১২. মোঃ রেজওয়ান আহমেদ, নবম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর
প্রজেক্ট বিজয়ী
০১. মোসা: সিনথিয়া, উম্মে মরিয়ম ঐশি ও আফরা আনান ঐশি, ৮ম, সমাজ কল্যাণ বিদ্যাবিথী স্কুল এন্ড কলেজ
০২. মো. নুরসেন ইউসুফ, সাদি আল আমিন ও মোঃ ইভানুল হক কনক, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল
০৩. জাকিয়া তাসনিম, ফয়জা তাসনিন ও মাহারাজিম রহমান,অষ্টম শ্রেণি, রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
০৪. তীর্থ ঘোষ ও মোঃ মুহিবুল্লাহ চৌধুরী, অষ্টম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল
০৫. মোঃ মুসতফা তাহমিদ মুয়াজ, মোঃ আল-ইমরান ও মো: তাহমিদ হাসান তানভীর , নবম শ্রেণি, বিরল সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
০৬. মোঃ সামিউল আলিম, নবম শ্রেণি, পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
০৭. প্রিন্স সরকার, শারাফ হোসাইন ও আরিক ইফতি, সপ্তম শ্রেণি, ইন্টারন্যাশনাল গ্রামার স্কুল
০৮. জারিফ আহমেদ সাইফ, মুদাব্বির মারুফ ও আন নুর মাহদি, অষ্টম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল
০৯. মোঃ বায়েজিদ বোস্তামী দিনান ও মোঃ মনিরুজ্জামান, এসএসসি ২০২৫, গাইবান্ধা সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়
১০. তাসনিয়া তাহরিন, সুবাইতা আহমেদ ও রাফুজ্জামান রুহান, দশম শ্রেণি, পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর
দেশে বিজ্ঞান প্রসারে ও স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে যৌথভাবে বিজ্ঞান উৎসব আয়োজন করছে মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও দেশের সর্বাধিক পঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা।
বিজ্ঞান উৎসব নিয়ে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন প্রথম আলো প্রিন্ট ও অনলাইন সংস্করণে, বিজ্ঞানচিন্তার ওয়েবসাইট, প্রিন্ট, ফেসবুক পেইজে ও গ্রুপে এবং বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের ফেসবুক পেজে।