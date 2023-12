বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির ২২ বছর

ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের যখন জন্ম হয়, তখন ছিল জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। সেই ক্যালেন্ডার অনুসারে তাঁর জন্মদিন ছিল ২৫ ডিসেম্বর। পরে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে এটা ৪ জানুয়ারি হয়ে যায়। এই দিনই বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির (বাবিজস) জন্মদিন।

২০০১ সালের ২৫ ডিসেম্বর আমরা বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করি। উদ্দেশ্য, দেশে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা। কারণ তখন দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ মারাত্মকভাবে কমে যায়। ১৯৮৮ সালে এসএসসিতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ছিল ৪৮%, ১৯৯৮-তে সেটা হয়ে যায় ২১%!

আমাদের অবশ্য একটি সংগঠনেরও দরকার ছিল। বিশেষ করে যখন ঠিক করলাম, ঢাকার বাইরে আমরা বিজ্ঞান ও গণিত নিয়ে কাজ করব। (তখনও গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির জন্ম হয়নি।) নামকরণের সময় আমরা অখণ্ড ভারতের ‘সোসাইটি ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স’কে অনুসরণ করি। কেবল ‘কালটিভেশন’-এর জায়গায় ‘পপুলারাইজেশন’ ব্যবহার করা হয়। ইংরেজিতে নাম দেওয়া হয়—সোসাইটি ফর দ্য পপুলারাইজেশন অব সায়েন্স, বাংলাদেশ (Society for the popularization of Science, Bangladesh—SPSB)। নামটার বাংলা করা হয়, বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি (বাবিজস)। যথারীতি, জাফর স্যার (মুহম্মদ জাফর ইকবাল) সভাপতি, আর আমি সাধারণ সম্পাদক। সে সময় আমাদের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে ছিল সারা দেশে মঙ্গলগ্রহ দেখানো, একটি ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর নিয়ে নানা জায়গায় যাওয়া ইত্যাদি।