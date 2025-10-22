ইভেন্ট

বাংলাদেশে প্রথমবার রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপনবিষয়ক কর্মশালা

আসহাবিল ইয়ামিন
রেডিও টেলিস্কোপের কাল্পনিক ছবিছবি: এআইের সাহায্যে

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপন বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাজধানীর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে আগামী ১৭–২১ নভেম্বর চলবে এই কর্মশালা।

পাঁচ দিনের এই বিশেষ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা একটি ‘ট্রানজিয়েন্ট অ্যারে রেডিও টেলিস্কোপ’ (TART) স্থাপন করা শিখবেন। এই টেলিস্কোপটি নিউজিল্যান্ডের ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল নকশা করেছে। এর প্রধান টিম মোল্টেনো নিজেই এই প্রশিক্ষণ দিতে বাংলাদেশে আসছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি অবজারভেটরি (SARAO) এই একই ধরনের ‘টিএআরটি’ প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। তারা এই যন্ত্রটি দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণার কাজ করছে। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত তৈরি হওয়া সবচেয়ে বড় রেডিও টেলিস্কোপ, ‘স্কয়ার কিলোমিটার অ্যারে’ এর কাজও চলছে সেখানেই।

‘সিএএসএসএ-২’ নামে এই কর্মশালায় শিক্ষার্থীরা রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অ্যারে রেডিও টেলিস্কোপের প্রাথমিক ধারণা পাবেন। এই কর্মশালার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো, অংশগ্রহণকারীরা নিজের হাতে সিএএসএসএ-এর ছাদে ‘টিএআরটি’ টেলিস্কোপটি স্থাপন করবেন। এরপর এই টেলিস্কোপ থেকে পাওয়া অদৃশ্য রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে মহাকাশের ছবি তৈরি করার অভিজ্ঞতাও অর্জন করবেন সরাসরি। এই ‘টিএআরটি’ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ এসকেএ-এর একটি ছোট সংস্করণ। তাই এখানে যা শেখা হবে, তা ভবিষ্যতে আরও বড় জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রকল্পে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক কাজে লাগবে।

‘সিএএসএসএ-২’ নামে এই কর্মশালায় শিক্ষার্থীরা রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অ্যারে রেডিও টেলিস্কোপের প্রাথমিক ধারণা পাবেন। এই কর্মশালার আকর্ষণীয় দিক হলো, অংশগ্রহণকারীরা নিজের হাতে সিএএসএসএ-এর ছাদে ‘টিএআরটি’ টেলিস্কোপটি স্থাপন করবেন।
অদৃশ্য ছবি তোলার জন্য একটি রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপন করার চিত্র।
ফাইল ছবি

কর্মশালাটি শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, এটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আধুনিক রেডিও টেলিস্কোপ তৈরি ও সফলভাবে ব্যবহার করার জন্য ইলেকট্রনিকস, অ্যান্টেনা ডিজাইন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো নানা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান প্রয়োজন হয়। তাই এই কর্মশালাটি বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সমানভাবে উপকারী।

পাঁচ দিনের সিএএসএসএ-২ কর্মশালায় মোট ১৪টি সেশন থাকবে। সেশনগুলোর পাশাপাশি শেখা বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য থাকবে দলগত কাজ এবং প্রেজেন্টেশনের আয়োজন। ‘সিএএসএসএ-২’-এর নিবন্ধন ফি ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের একাডেমিক যোগ্যতার ভিত্তিতে এই ফি ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্টের আবেদন করতে পারবেন। কর্মশালায় অংশ নিতে আগ্রহীরা সরাসরি এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে পারবেন: cassa.site/workshop-2/

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ‘সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি, স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স’ এর পরিচালক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক খান মোহাম্মদ বিন আসাদের আয়োজনে এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হবে।

আরও পড়ুন

বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব ৩১ অক্টোবর

ইভেন্ট থেকে আরও পড়ুন