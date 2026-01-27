টেলিস্কোপে বৃহস্পতি ও চাঁদ দেখার সুযোগ
মহাকাশপ্রেমীদের জন্য সুখবর। আয়োজিত হতে যাচ্ছে বৃহস্পতি ও চাঁদ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প। আগামী ৩১ জানুয়ারি, শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডির কলাবাগান ক্রীড়া চক্র মাঠে এই ক্যাম্প আয়োজিত হবে।
আয়োজকেরা জানান, আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে এই পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। খোলা আকাশের নিচে বসে টেলিস্কোপে চোখ রাখার সুযোগ থাকছে সবার জন্য। এতে ব্যবহার করা হবে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের শক্তিশালী টেলিস্কোপ।
এই ক্যাম্পে মূলত পর্যবেক্ষণ করা হবে গ্রহরাজ বৃহস্পতি এবং পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ। পাশাপাশি আলোচনা হবে শনি গ্রহ এবং শীতের আকাশের অন্যতম সুন্দর নক্ষত্রমণ্ডল কালপুরুষ নিয়ে। স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থী ও শিশুদের মহাকাশ সম্পর্কে জানাতে অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
আয়োজনটি চলবে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এই ক্যাম্পে অংশ নিতে কোনো রেজিস্ট্রেশন ফি লাগবে না, এটি সবার জন্য উন্মুক্ত। তবে আগে এলে আগে দেখবেন ভিত্তিতে টেলিস্কোপে চোখ রাখার সুযোগ পাওয়া যাবে।
আয়োজকেরা জানিয়েছেন, খোলা মাঠে আয়েশ করে বসে আকাশ দেখার জন্য দর্শনার্থীরা চাইলে সঙ্গে চাদর বা মাদুর নিয়ে আসতে পারেন। সঙ্গে রাখা যাবে নিজের পছন্দমতো চা কিংবা নাশতা। যান্ত্রিক শহরের বুকে ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে যাওয়া যাবে নক্ষত্রের রাজ্যে।
বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং কলাবাগান ক্রীড়া চক্র যৌথভাবে এই আকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করছে।