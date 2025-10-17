বিজ্ঞান উৎসবের খুলনা আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা

বিজ্ঞান উৎসব
বিজ্ঞান উৎসবের খুলনা আঞ্চলিক পর্বে বিজয়ী হলেন যারা
অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের খুলনা আঞ্চলিক পর্ব। জমজমাট এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ আরও অনেকে। সকাল ৮টায় খুলনার সেন্ট জোসেফ্স উচ্চ বিদ্যালয়ে শুরু হয় এই উৎসব। চলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। খুলনা বিজ্ঞানীদের এই মিলনমেলার পর্দা নামে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে।
শিক্ষার্থীদের দারুণ সব প্রজেক্টের মধ্য থেকে সেরা ৭টি প্রজেক্টে মোট ২০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আর কুইজের নিম্ন মাধ্যমিকে ১০ জন ও মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে ১১ জনসহ মোট ২১ জনকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
নিম্নমাধ্যমিক কুইজ বিজয়ীরা
০১. জিয়ানা নিশাত সুলতানা, ষষ্ঠ শ্রেণি, পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
০২. সামীহা আলম, সপ্তম শ্রেণি, এসওএস হারম্যান মেইনার স্কুল
০৩. আয়ান হাফিজ আহসান, অষ্টম শ্রেণি, খুলনা পাবলিক কলেজ
০৪. হাবিবা আকতার, অষ্টম শ্রেণি, সরকারি ইকবালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
০৫. মাহাদীন আহাম্মেদ রিমান, সপ্তম শ্রেণি, খুলনা জিলা স্কুল
০৬. ময়ুম দেশনাম, ষষ্ঠ শ্রেণি, খুলনা পাবলিক কলেজ
০৭. বি.এম আরেফিন মুহিত, সপ্তম শ্রেণি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
০৮. সমন্বয় মন্ডল, সপ্তম শ্রেণি, খুলনা পাবলিক কলেজ
০৯. শরণ্য সাহা, অষ্টম শ্রেণি, নেভি এ্যানকারেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ
১০. মিশবাউর রহমান, অষ্টম শ্রেণি, খুলনা জিলা স্কুল
মাধ্যমিক কুইজ বিজয়ী
০১. অর্পন সাহা, নবম শ্রেণি, খুলনা জিলা স্কুল
০২. আরাধ্য সরকার যত্ন, নবম শ্রেণি, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা
০৩. হাসিব মাহমুদ, দশম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ্স উচ্চ বিদ্যালয়
০৪. তানজিম রায়হান, নবম শ্রেণি, খুলনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
০৫. মেহরিমা দোহা, দশম শ্রেণি, খুলনা কলেজিয়েট বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা
০৬. জিন্নাত আরা, নবম শ্রেণি, পাইওনিয়ার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা
০৭. অরিত্র দেবনাথ, নবম শ্রেণি, খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা
০৮. অর্জুন রায়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, খুলনা
০৯. কাজী তাহমীদ আলম, দশম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ্স উচ্চ বিদ্যালয়
১০. ঈশান ব্যানার্জী, নবম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ্স উচ্চ বিদ্যালয়
১১. ইন্দ্রব্রত বিশ্বাস, নবম শ্রেণি, সেন্ট জোসেফ্স উচ্চ বিদ্যালয়
প্রজেক্ট বিজয়ী
০১. তাহমিদ হাসান, এস. এম. আলিউল হোসাইন ইশান, দশম শ্রেণি, যশোর শিক্ষাবোর্ড স্কুল
০২. শেখ আইয়ান আহমেদ, আহনাফ আরিব সায়ান, ফাহিমুল ইসলাম জিদান, নবম শ্রেণি, নেভি এ্যানকারেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ
০৩. জেরম মন্ডল, মাইয়াজ ইবনে মোহিত, অরিফ শাহ-রিয়ার, নবম শ্রেণি, নেভি এ্যানকারেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ
০৪. এস এম জাওয়াদ হোসাইন, রাইয়ান সাদিক, তানজিম রহমান মাহি, নবম শ্রেণি, যশোর জিলা স্কুল, খুলনা
০৫. অথেনা রায়, ভাষ্যতি মন্ডল, রাব্বি ইসলাম রনি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, খুলনা
০৬. নোমান চৌধুরি, পুনাম, ইরাম নবম শ্রেণি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, খুলনা
০৭. অর্জুন রায়, সূর্য কুণ্ডু, সানরির রহমান স্বপ্নীল, নবম শ্রেণি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, খুলনা
দেশে বিজ্ঞান প্রসারে ও স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে যৌথভাবে বিজ্ঞান উৎসব আয়োজন করছে মুঠোফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ ও দেশের সর্বাধিক পঠিত বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা।
