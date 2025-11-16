ইভেন্ট

সরকারি হরগঙ্গা কলেজে গণিতবিষয়ক সেমিনার আয়োজিত

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিবেদক
অতিথিদের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন এক শিক্ষার্থীফাইল ছবি

সরকারি হরগঙ্গা কলেজে আয়োজিত হলো গণিতবিষয়ক সেমিনার ‘এ পাথ টু লজিক্যাল ট্রিয়াম্ফ: জার্নি টু নন-ইউক্লিডীয় জিওমেট্রি’ গত ৩ নভেম্বর মুন্সিগঞ্জের সরকারি হরগঙ্গা কলেজে গণিত বিভাগের আয়োজনে সকাল সাড়ে ১১টায় এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মিলিয়ে প্রায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এতে মূল বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞানবক্তা আসিফ। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বুয়েটের তড়িৎকৌশল বিভাগ অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, সরকারি হরগঙ্গা কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক কামারুজ্জামান খান, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক হুমায়ুন কবির শেখ এবং হরগঙ্গা কলেজের গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সফিক ইসলাম।

বক্তব্য দিচ্ছেন বিজ্ঞানবক্তা আসিফ
ফাইল ছবি

পঞ্চম স্বীকার্যের সমস্যা কোথায়, কেন এটা নিয়ে প্রায় আড়াই হাজার বছর গণিতবিদদের অস্বস্তি ছিল? এ ব্যাপারে আলোচনা করেন বিজ্ঞানবক্তা আসিফ। এটা ছিল আসিফের ৮৬তম ওপেন ডিসকাশন প্রজেক্টের বক্তৃতা।

বিজ্ঞানবক্তা আসিফ বলেন, ‘পঞ্চম স্বীকার্যটি নানাভাবে সহজ করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্লেফেয়ারের স্বীকার্য। এই স্বীকার্য অনুসারে, একটি সরলরেখার বাইরের একটি বিন্দু দিয়ে ওই সরলরেখার সমান্তরাল কেবলমাত্র একটি সরলরেখা আঁকা যাবে। পরে দেখা গেল, ইউক্লিডের উপস্থাপনাটাই সবচেয়ে সঠিক।’

বক্তব্য দিচ্ছেন বুয়েটের তড়িৎকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী
ফাইল ছবি

বিজ্ঞান লেখক ও বুয়েটের তড়িৎকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী বলেন, ‘এটা ছিল মুক্ত সেমিনারে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ঐতিহাসিক বিস্তার ও যুক্তির জয়রথের এক মুক্ত বয়ান। বিজ্ঞানবক্তা আসিফ ইউক্লিডের এলিমেন্টস অনুবাদ করেছেন, তাছাড়া জ্যামিতি নিয়ে তাঁর রয়েছে নিজস্ব অধ্যয়ন।

সেমিনারের শেষ দিকে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রশ্নোত্তর পর্বটি ছিল দারুণ প্রাণবন্ত। অধ্যাপক সফিক ইসলাম এই অনুষ্ঠান আরও জমিয়ে তুলতে আয়োজন করেন কুইজ প্রতিযোগিতা। কুইজে বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় বই।

