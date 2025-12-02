৬ ডিসেম্বর আয়োজিত হবে বিজ্ঞানে নোবেল বক্তৃতা ২০২৫

৬ ডিসেম্বর আয়োজিত হবে বিজ্ঞানে নোবেল বক্তৃতা ২০২৫
অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘বিজ্ঞানে নোবেল ২০২৫’ বিজ্ঞান বক্তৃতা। আগামী ৬ ডিসেম্বর, শনিবার বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউটে চলবে এই বিজ্ঞান বক্তৃতা। এর আয়োজক দেশের জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা।
এ বক্তৃতায় বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেসের ইমিউনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান রোজী সুলতানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মিঠুন সরকার, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ান্টাম কম্পিউটিং সেন্টারের পরিচালক এবং ইসিই বিভাগের অধ্যাপক মাহ্দী রহমান চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আইইউবির ফিজিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানচিন্তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আরশাদ মোমেন ও বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম।
সবমিলিয়ে ২০২৫ সালে বিজ্ঞানের তিন বিভাগে নোবেল পেয়েছেন নয় বিজ্ঞানী। কেন তাঁদের নোবেল দেওয়া হলো? বিজ্ঞান বা মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাঁদের আবিষ্কারের ভূমিকা কী? কেন এই গবেষণাগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে এই বিজ্ঞান বক্তৃতায়।
আর পাঠকদের জন্য রয়েছে উপস্থিত কুইজ প্রতিযোগিতা। এ বক্তৃতা সবার জন্য উন্মুক্ত।