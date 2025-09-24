ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ জাতীয় পর্ব আগামীকাল

ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ জাতীয় পর্ব আগামীকাল
পর্দা উঠছে ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডের বাংলাদেশ জাতীয় পর্ব। আগামীকাল ২৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ঢাকার ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে এই জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রায় ২০০ শিক্ষার্থী অংশ নেবে। জাতীয় পর্বে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা চলতি বছর নভেম্বরে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াডের আন্তর্জাতিক আসরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে।
এবারই প্রথমবারের মতো প্রতিযোগিতাটি আঞ্চলিক পর্যায়ে আয়োজন করা হয়েছে। ফলে দেশের বিভিন্ন শহরের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ অঞ্চলে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে এবং সেখান থেকে জাতীয় পর্বের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রংপুরে। আঞ্চলিক পর্বে বাছাইকৃত ৭০টি দল অংশ নেবে জাতীয় পর্বে। শিশু-কিশোর প্রতিযোগীরা রোবোটিকসের নানান চ্যালেঞ্জে নিজেদের সৃজনশীলতা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী ধারণা তুলে ধরবে এই অলিম্পিয়াডে।
এবারের ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এর মধ্যে রয়েছে ফিউচার ইনোভেটর্স, ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স, রোবোমিশন এবং রোবোস্পোর্টস ক্যাটাগরি। প্রতিযোগিতাগুলো বয়সভিত্তিক তিনটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে। ইলিমেন্টারি (৮–১২ বছর), জুনিয়র (১১–১৫ বছর) এবং সিনিয়র (১৪–১৯ বছর)। জাতীয় পর্বে অংশগ্রহণের সংখ্যা অনুযায়ী ফিউচার ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাটাগরিতে ৪২টি দল, ফিউচার ইনোভেটর্স ক্যাটাগরিতে ১৬টি দল, রোবোমিশন ক্যাটাগরিতে ২০টি দল এবং রোবোস্পোর্টস ক্যাটাগরিতে ২টি দল অংশ নেবে।
জাতীয় পর্বের আয়োজন শুরু হবে সকাল আটটায়। নিবন্ধনের মাধ্যমে শুরু হবে প্রতিযোগিতা। দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ধাপে ধাপে হবে বিচার কাজ। বিকেলে চারটায় শুরু হবে আনুষ্ঠানিক পুরস্কার বিতরনী। এই আসরে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবুল কাশেম মিয়া।
এর আগে ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের রোবটিক্স অলিম্পিয়াড বিষয়ে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন সময়ে ১৪টি এক্টিভেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে। দেশের ৫টি জেলায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ওয়ার্কশপগুলো আয়োজন করা হয়। যেখানে প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল।
২০২০ সাল থেকে বাংলাদেশ নিয়মিত এই আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করছে এবং প্রতিবছরই অর্জন করে চলেছে একের পর এক সাফল্য।
ওয়ার্ল্ড রোবট অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক যৌথভাবে এই অলিম্পিয়াড আয়োজন করে। এ আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আছে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড