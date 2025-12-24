গণিত অলিম্পিয়াডের অনলাইন বাছাই পর্ব ২৬ ডিসেম্বর

গণিত অলিম্পিয়াডের অনলাইন বাছাই পর্ব ২৬ ডিসেম্বর
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০২৬-এর অনলাইন বাছাই পর্ব আয়োজিত হবে ২৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার। দুই ভাগে চার ক্যাটাগরির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বেলা ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনে প্রাইমারি ও জুনিয়র ক্যাটাগরির এবং বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীদের অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে।
ইতিমধ্যে যারা গণিত উৎসব ২০২৬-এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে, তারাই শুধু অনলাইন বাছাই গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে পারবে। আয়োজকেরা জানান, শিক্ষার্থীদের https://matholympiad.org.bd এই ওয়েবসাইটে গিয়ে বাছাই গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে হবে। নিবন্ধনের সময় যে ই-মেইল ব্যবহার করা হয়েছে, সেই ই-মেইলে ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড পাঠানো হয়েছে। ইউজারনেম বা পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে সেই ই-মেইল থেকে দেখে নেওয়া যাবে। প্রয়োজনে পাসওয়ার্ড রিসেট করা যাবে।
শিক্ষার্থীদের যেকোনো ধরনের তথ্যের জন্য ই–মেইলে ([email protected]) যোগাযোগ করা যাবে। অনলাইন বাছাই গণিত অলিম্পিয়াডের বিজয়ীদের নিয়ে আঞ্চলিক গণিত উৎসব এবং আঞ্চলিক গণিত উৎসবের বিজয়ীদের নিয়ে জাতীয় গণিত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।
ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনায় গণিত উৎসবের আয়োজন করছে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি। গণিত উৎসবের সব খবর পাওয়া যাবে গণিত অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইট matholympiad.org.bd এবং facebook.com/BdMOC অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে।