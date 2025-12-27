বাংলা একাডেমি পরিচালিত বিজ্ঞান পুরস্কার তুলে দেওয়া হলো বিজয়ীদের হাতে

বাংলা একাডেমি পরিচালিত বিজ্ঞান পুরস্কার তুলে দেওয়া হলো বিজয়ীদের হাতে
বিজ্ঞানে অবদানের জন্য চলতি বছরের বিজয়ীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার তুলে দিল বাংলা একাডেমি। আজ ২৭ ডিসেম্বর, শনিবার একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৮তম বার্ষিক সভায় বিজয়ীদের এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
চলতি বছর প্রকৃতি ও বিজ্ঞানচর্চায় সামগ্রিক অবদানের জন্য মেহের কবীর বিজ্ঞান সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন খসরু চৌধুরী। এ পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা। আর হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার পেয়েছেন সফিক ইসলাম। তাঁর গণিতের রাজ্যে আনন্দভ্রমণ গ্রন্থের জন্য এ পুরস্কার দেয়া হয়। এ পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০ হাজার টাকা।
এর আগে, গত ১৮ ডিসেম্বর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা একাডেমি পরিচালিত আটটি পুরস্কার ঘোষণা করা। বিজ্ঞানের পাশাপাশি সাহিত্যে আরও ৬ জনকে দেওয়া হয়েছে পুরস্কার।
ভাষাভিত্তিক গবেষণায় অবদানের জন্য প্রবন্ধ-সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন অধ্যাপক মনসুর মুসা। এ পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা। অনুবাদ সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আবু রুশদ সাহিত্য পুরস্কার দেয়া হচ্ছে শিবব্রত বর্মণকে, যার অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা। বাংলা কবিতায় দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার দেয়া হচ্ছে কবি সানাউল হক খানকে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা।
নৃগোষ্ঠীর জীবন ও সাহিত্যবিষয়ক গবেষণার জন্য সা’দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন হাফিজ রশিদ খান। এ পুরস্কারের অর্থমূল্যও ১ লাখ টাকা। অভিনয়, নাট্যনির্দেশনা ও নাট্য সংগঠক হিসেবে সামগ্রিক অবদানের জন্য অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার পাচ্ছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তারিক আনাম খান। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা।
এছাড়া এ বছর রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন দুজন লেখক। কথাসাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য সুব্রত বড়ুয়া পাচ্ছেন ২ লাখ টাকা অর্থমূল্যের পুরস্কার। অন্যদিকে অনূর্ধ্ব ৪৯ বছর বয়সী লেখকদের মধ্যে ২০২৪ সালে প্রথমা থেকে প্রকাশিত সিসিফাস শ্রম গল্পগ্রন্থের জন্য আনিসুর রহমান পাচ্ছেন ১ লাখ টাকা অর্থমূল্যের পুরস্কার।