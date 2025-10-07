প্যারাডক্স
ইমপসিবল কিউব: চোখের সঙ্গে মস্তিষ্কের খেলা
আপনি কি একটা কিউব বানাতে পারবেন? প্রশ্ন হলো, কিউব কী? কিউব মানে ঘনক। এটি এমন একটি চার কোণা বস্তু, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান। এর ছয়টি তল থাকে। যেমন, একটি রুবিকস কিউব বা লুডোর ছক্কা।
আপনি বলতেই পারেন, এটি বানানো খুব সহজ। কাঠ, লোহা, কাচ বা প্লাস্টিকের মতো যেকোনো কঠিন বস্তু কেটে একটি কিউব বানানো যায়। আর আঁকার কথা বললে তো কথাই নেই। একে অপরকে ছেদ করে, এমন একটি বর্গক্ষেত্র আঁকুন আগে। এরপর বর্গক্ষেত্র দুটির কোণগুলো দাগ টেনে জুড়ে দিন। ব্যস, হয়ে গেল কিউব বা ঘনক।
কিন্তু যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত বিজ্ঞানী রজার পেনরোজ ও তাঁর বাবা যেমন ‘ইমপসিবল ট্রায়াঙ্গল’-এর ধারণা দিয়েছিলেন, তেমনি ‘ইমপসিবল কিউব’ বা অসম্ভব ঘনকও রয়েছে।
কিন্তু কেন ইমপসিবল? কারণ এটি বাস্তবে তৈরি করা অসম্ভব। কিন্তু আপনি চাইলেই এটি আঁকতে পারবেন। এই অসম্ভব ঘনকের ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নেদারল্যান্ডসের বিখ্যাত শিল্পী এম. সি. এশারের নাম। তিনি ১৯৫৮ সালে ‘বেলভেডিয়ার’ নামে একটি বিখ্যাত লিথোগ্রাফ আঁকেন। সেই ছবিতে এক কিশোর একটি অদ্ভুত ঘনক ধরে বসে আছে। সেটিই হলো ইমপসিবল কিউব।
ছেলেটির পায়ের কাছে কাগজে আঁকা একটি ‘নেকার কিউব’ পড়ে আছে। নেকার কিউব হলো রেখা দিয়ে আঁকা এক বিশেষ ধরনের ঘনক। তবে এটি এমনভাবে আঁকা হয় যে আমাদের মস্তিষ্ক একে দুইভাবে দেখতে পারে। কখনো মনে হয় ঘনকটি বাইরের দিকে মুখ করে আছে, আবার কখনো মনে হয় ভেতরের দিকে। ফলে মস্তিষ্কে এক ধরনের বিভ্রম তৈরি হয়।
নেকার কিউবের এই বিভ্রম থেকেই এশার তাঁর ইমপসিবল কিউবের ধারণাটি পান। তিনি ছবিতে সরু রেখার বদলে মোটা বিম ব্যবহার করেন। সেগুলোকে তিনি বিশেষ কায়দায় জুড়ে দেন। এভাবেই তৈরি হয় অসম্ভব এক ঘনক।
এশারের ‘বেলভেদের’ ছবিটি শিল্পপ্রেমীদের কাছে এক বিস্ময়। কারণ, এই ভবনের গঠনই অসম্ভব। একদিক থেকে দেখলে মনে হয় সিঁড়ি সোজা উঠছে। আবার অন্যদিক থেকে দেখলে মনে হয় তা বেঁকে গেছে। এর সঙ্গে থাকা ইমপসিবল কিউবটি ছবিটিকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।
ছবির মইটার দিকে তাকান। ওটার নিচের ধাপ যেখানে আছে, সেখান থেকে ওপরে যেখানে গিয়ে মইটা শেষ হয়েছে, সেটা এক কথায় অসম্ভব। আবার সিঁড়ির দিকে খেয়াল করুন। এবার সিঁড়িটা ওপরে উঠে যেখানে শেষ হয়েছে এবং মইটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেখানকার থাম দুটোর দিকে খেয়াল করুন। কোনোভাবেই কি এটা সম্ভব?
সম্ভব নয়। এটা যেমন সম্ভব নয়, তেমন সম্ভব নয় কিশোরের হাতে থাকা ওই বিশেষ কিউব তৈরিও। ইমপসিবল কিউব দেখতে সাধারণ ঘনকের মতোই। কিন্তু আসলে তা নয়। এটি এমনভাবে আঁকা হয় যেন, একদিকে কিছু অংশ বাস্তব কিউবের মতো থাকে, আর অন্যদিকে কিছু অংশ থাকে পুরো উল্টো। ফলে একটি ছবির মধ্যেই দুটি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। দেখে মনে হয়, এই ঘনকে জ্যামিতির নিয়ম ভেঙে পড়েছে।
এশারের পর আরও অনেক শিল্পী তাঁদের ছবিতে ইমপসিবল কিউব ব্যবহার করেছেন। তবে সবচেয়ে বড় বিস্ময়টি ঘটে ১৯৬৬ সালে। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিজ্ঞান ম্যাগাজিন ‘সায়েন্টিফিক আমেরিকান’-এর জুন সংখ্যায় একটি ছবি ছাপা হয়। ছবিটির নাম ছিল ‘ফ্রিমিস ক্রেট’। দেখে মনে হচ্ছিল এটি কাঠের তৈরি একটি বাস্তব ইমপসিবল কিউব।
কিন্তু একটি অসম্ভব বস্তু বাস্তবে কীভাবে তৈরি হবে? পত্রিকাটি ছবিটি কোথায় পেল? সে কথায় পরে আসি। ছবিটা ছাপা হওয়ার পর পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক হইচই পড়ে যায়। তখন তো আজকের মতো ইন্টারনেট ছিল না। তাই সব পাঠকের এশারের বেলভেদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। বেশিরভাগ পাঠকই হয়তো জানতেন না, ইমপসিবল কিউব কী। আর জানলেও ইমপসিবল কিউবের ছবিই বা কোথায় পেল পত্রিকাটি, এ প্রশ্ন আসবেই।
বর্তমান যুগে কাজটি খুব সহজ। ফটো এডিট করে এমন ছবি সহজেই বানানো যায়। কিন্তু সেই সময়ে ফটোশপের মতো সফটওয়্যার ছিল না। তখন ছবিটি ম্যানুয়ালি এডিট করা হয়েছিল। ‘সায়েন্টিফিক আমেরিকান’-এর শিল্প নির্দেশকেরা ঠিক সেই কাজটিই করেছিলেন।
বিজ্ঞানীরা বলেন, একে বাস্তবে হুবহু তৈরি করা যায় না। তবে বস্তুকে নির্দিষ্ট একটা শেপ দিয়ে নির্দিষ্ট কোণ থেকে তাকালে কিছু ইমপসিবল কিউবের মতো মনে হতে পারে। যেমন, নেদারল্যান্ডসের গণিতবিদ ও শিল্পী কোস ফেরহফ রটারডাম শহরে একটি ভাস্কর্য তৈরি করেছেন। সেখানে তিনি ‘ফোর্সড পার্সপেকটিভ’ কৌশল ব্যবহার করেছেন।
অর্থাৎ, সেখানে বিম আর কাঠামো বিশেষ কৌশলে সাজানো হয়েছে। ফলে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে দাঁড়ালে একে একটি ইমপসিবল কিউব বলে মনে হয়। কিন্তু অন্য কোণ থেকে দেখলে এর আসল রূপ বোঝা যায়। আসলে ভাস্কর্যটি অসম্পূর্ণ বিম দিয়ে তৈরি। কাটা অংশটার মাপ এমনভাবে রাখা হয়, যেন নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট একটি কোণে দাঁড়ালে মনে হবে, আপনি সত্যিকার একটা ইমপসিবল কিউবের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এই কৌশলকেই ‘ফোর্সড পার্সপেকটিভ’ বলে।
এভাবেই দৃষ্টিভ্রমকে কাজে লাগিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব বলে মনে করানো হয়। কিন্তু বাস্তবে ইমপসিবল কিউব অসম্ভবই থেকে যায়। এটি শুধু বইয়ের পাতা, ছবি বা বিশেষ কৌশলেই টিকে থাকে। তাই ইমপসিবল কিউব আসলে এক ধরনের জ্যামিতিক প্যারাডক্স বা দৃষ্টিভ্রম।