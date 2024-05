হতে চেয়েছিলেন লেখক, হয়েছেন বিশ্বসেরা গণিতবিদ

মরিয়মের ক্যান্সার ধরা পড়ে ২০১৩ সালে। চিকিৎসা চলছিল, কিন্তু ক্যান্সার রোধ করা সম্ভব হয়নি। মাত্র চার বছরের মধ্যে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছিল বোন-ম্যারোতে। ২০১৭ সালের ১৫ জুলাই মরিয়ম মির্জাখানির মৃত্যু হয়।

ফিল্ড মেডেলের গায়ে আঁকা আছে আর্কিমিডিসের ছবি এবং আর্কিমিডিসের একটা ল্যাটিন উক্তি – ‘Transire suum pectus mundoque potiri’ যার ইংরেজি ভাবার্থ হলো ‘Rise above oneself and grasp the world’। মরিয়ম মির্জাখানি তাঁর মাত্র চল্লিশ বছরের জীবনকালে সত্যি সত্যিই নিজেকে ছাড়িয়ে বিশ্বজয় করেছিলেন।

আজ ১২ মে, রোববার মরিয়মের জন্মদিন। তাঁর প্রতি বিজ্ঞানচিন্তার পক্ষ থেকে রইল অনেক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। শুভ জন্মদিন মরিয়ম।