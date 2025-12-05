দাবা খেলা নিয়ে একটি সংখ্যা চাই

দাবা খেলা নিয়ে একটি সংখ্যা চাই
আশা করি ভালো আছ। আজ আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাকে লেখা চিঠিটা তুমি গত সংখ্যায় ছাপিয়েছ। এই প্রথমবার কোনো ম্যাগাজিন আমার চিঠি ছাপিয়েছে। কিআর কাছে চিঠি দিতে দিতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। কিন্তু তারা আমার একটা চিঠিও ছাপায়নি। কিন্তু তুমি আমার চিঠি ঠিকই ছাপিয়েছ। এর জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আজ তোমার কাছে একটা আবদার আছে। তুমি সব বিষয় নিয়েই বিজ্ঞানচিন্তা প্রকাশ করেছ। এবার দাবা খেলা নিয়ে একটা সংখ্যা চাই। দাবা আমার পছন্দের তালিকায় অন্যতম। এ কারণেই তোমার কাছে লিখলাম চিঠি। আশা করি তুমি আমার আবদার পূরণ করবে। ভালো থেকো।