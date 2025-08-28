শৈশবের স্মৃতিমাখা বিজ্ঞানচিন্তা
শৈশবের বেশির ভাগ সময় কেটেছে খেলাধুলা আর সুপারম্যানকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে। স্বপ্নে কতবার উড়ে গিয়েছি সুপারম্যানের মতো তা বলবার নয়। কতবার চিন্তার জগতে স্পাইডারম্যান, আয়রনম্যান হয়ে ঘুরেছি, তাও মনে পড়ে গেল। ক্যাপ্টেন আমেরিকা, হাল্ক, স্পাইডারম্যান, আয়রনম্যান নিয়ে খেলা করতে বেশ মজা লাগত। শৈশবের স্মৃতিময় চরিত্রগুলোকে বৈজ্ঞানিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য বিজ্ঞানচিন্তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পরবর্তী দিনগুলোর জন্য শুভকামনা।
হামদুল্লাহ ফুয়াদ, রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী