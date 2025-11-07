বিজ্ঞানচিন্তার লাইব্রেরি
প্রিয় বিজ্ঞানচিন্তা, নবম জন্মবার্ষিকীর অগ্রিম শুভেচ্ছা। (আমার জন্মদিনও অক্টোবরের ১২ তারিখ) সেই স্টিফেন হকিংয়ের সংখ্যা থেকে কবে যে ১০০তম সংখ্যা পার করলে, তা কেবল সময়ই জানে। আমি তোমার একজন নিয়মিত পাঠক। এখন পর্যন্ত তোমার প্রায় ৭৫টি সংখ্যা আমার সংগ্রহে রয়েছে। প্রতি মাসের ১৫ তারিখ তোমার জন্য আমি অধীর হয়ে থাকি। এখন পর্যন্ত তোমার নিয়মিত কুইজ ও গণিতের ধাঁধায় প্রায় ৩২ বার বিজয়ী হয়ে ৫৩টির মতো বই আমার সংগ্রহে রয়েছে। তোমার দেওয়া অধিকাংশ বই ছিল বিজ্ঞানের, যা আমার জ্ঞানের ভান্ডারকে করেছে আরও সমৃদ্ধ। আশা করি ভবিষ্যতে আরও বেশি বেশি বই উপহার পাঠাবে। কলেজজীবনের সূচনায় এইটাই প্রথম চিঠি (সব মিলিয়ে পঞ্চম চিঠি)। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উপহারের অপেক্ষায় রইলাম। জয়তু বিজ্ঞানচিন্তা।
আব্দুল্লাহ আল মাহীদ, একাদশ শ্রেণি, আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ