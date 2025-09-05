মানবদেহ নিয়ে সংখ্যা চাই

মানবদেহ নিয়ে সংখ্যা চাই
আমি বিজ্ঞানচিন্তার একজন নতুন পাঠক (যদিও আমার কাছে বিজ্ঞানচিন্তার তিনটি সংখ্যা আছে)। ভেবেছিলাম, সামনের মাসেই চিঠি পাঠাব। কিন্তু জুলাই মাসের সংখ্যাটা অনেক সুন্দর হয়েছিল, তাই বিজ্ঞানচিন্তাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এ মাসেই লিখে ফেললাম। অনেক ধন্যবাদ, প্রতিটি সংখ্যায় বিজ্ঞান নিয়ে এত কিছু লেখার জন্য। এখানে সবকিছুই বিজ্ঞানচিন্তার প্রত্যেক পাঠককে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলবে আর শিক্ষার্থীদেরও অনেক বিষয়ে সাহায্য করবে। বিজ্ঞানচিন্তার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। আমি চাইব, কোনো এক সংখ্যায় (ভালো হয় যদি সামনের সংখ্যায়) জীববিজ্ঞান, বিশেষ করে মানবদেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গের গঠন ও কাজ সম্পর্কে ফিচার ছাপা হয়। আমি এ বিষয়ে অনেক আগ্রহী। ভালো থেকো।
সাদিয়া ইসরাত, অষ্টম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা