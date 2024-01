পিথাগোরাসের উপপাদ্য পিথাগোরাসের নয়!

বিষয়টা আরেকটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যা বেশ স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে মার্কিন গণিতবিদ ব্রুস র‍্যাটনারের লেখা এক গবেষণাপত্রে। নাম—পিথাগোরাস: এভরিওয়ান নোজ হিজ ফেমাস থিওরেম, বাট নট হু ডিসকভারড ইট ১০০০ ইয়ারস বিফোর হিম। স্প্রিঙ্গার জার্নালে প্রকাশিত এই শিরোনামের বাংলা করলে দাঁড়ায়, পিথাগোরাস: সবাই তাঁর বিখ্যাত উপপাদ্যটি জানে, তবে কেউ জানে না তাঁরও হাজার বছর আগে এটা কে আবিষ্কার করল।

তিনি লিখেছেন, ‘বিষয়টা অনস্বীকার্য। ব্যাবিলনীয়রা বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য ও এর বাহুগুলোর সম্পর্ক জানত: d = √2।’ তাঁর ভাষ্যে, ‘এটাই সম্ভবত প্রথম জানা অমূলদ সংখ্যা। অন্যদিক থেকে ভাবলে এর আরেকটি অর্থ দাঁড়ায়, পিথাগোরাসের উপপাদ্যখ্যাত নিয়মটির সঙ্গে তাঁরা পরিচিত ছিল। অন্তত এর বিশেষ ব্যবহার, বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য, d2 = a2 + a2 = 2a2 তারা জানত (a এখানে বর্গের বাহু)। সেটা বিখ্যাত পিথাগোরাসের আরও প্রায় হাজার বছর আগের কথা।’

পিথাগোরাসের উপপাদ্যের আরেক ধরনের প্রয়োগ আছে। এর ইংরেজি নাম ‘পিথাগোরিয়ান ট্রিপল’। বাংলায় বলা যায়, পিথাগোরাসের ত্রয়ী। অর্থাৎ এমন তিনটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা, যাদের দুটির বর্গ তৃতীয়টির বর্গের সমান। একটি সংখ্যা a, একটি b ও একটি c হলে, a2 + b2 = c2। ঠিক ধরেছেন, পিথাগোরাসের উপপাদ্যে ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্যের সংখ্যাগত মানকেই একসঙ্গে বলা হয় পিথাগোরাসের ত্রয়ী। এটাকে সাধারণত লেখা হয় (a, b, c) আকারে। যেমন (3, 4, 5)।