ঝটপট কুইজের অষ্টম থেকে একাদশ পর্বে বিজয়ী হলেন যারা

কুইজ বিজয়ী
ঝটপট কুইজের অষ্টম থেকে একাদশ পর্বে বিজয়ী হলেন যারা
অনুষ্ঠিত হলো ঝটপট কুইজের বিজয়ী বাছাই লটারি। ১২ আগস্ট, মঙ্গলবার বিজ্ঞানচিন্তা কার্যালয়ে লটারির মাধ্যমে অষ্টম থেকে একাদশ পর্বের ৪ জন বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। বিজয়ীদের ঠিকানায় শিগগিরই পৌঁছে যাবে একটি করে বই পুরস্কার। এ লটারির সময় উপস্থিত ছিলেন কিশোর আলোর সহকারী সম্পাদক আদনান মুকিত ও সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের, বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার ও সহসম্পাদক কাজী আকাশসহ আরও অনেকে।
এর আগে ৩ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত মোট চারটি ঝটপট কুইজ প্রকাশ করা হয় বিজ্ঞানচিন্তার ওয়েবসাইটে। প্রতিটি কুইজে কয়েক শ পাঠক অংশগ্রহণ করেন। প্রায় প্রত্যেকে সঠিক উত্তর দিয়েছেন। তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী বাছাই করা হয়েছে। বিজয়ীরা হলেন:
ঝটপট কুইজ ৮
শুভঙ্কর রায়
ঠাকুরগাঁও, রংপুর
ঝটপট কুইজ ৯
আব্দুল্লাহ ফাহিম
গাজীপুর, ঢাকা
ঝটপট কুইজ ১০
শাহ রায়হান রাজ
মৌলভীবাজার, সিলেট
ঝটপট কুইজ ১১
মেঘলা সরকার
নীলফামারী, রংপুর