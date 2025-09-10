ঝটপট কুইজের একাদশ ও দ্বাদশ পর্বে বিজয়ী হলেন যারা

কুইজ বিজয়ী
ঝটপট কুইজের একাদশ ও দ্বাদশ পর্বে বিজয়ী হলেন যারা
অনুষ্ঠিত হলো ঝটপট কুইজের বিজয়ী বাছাই লটারি। ১০ সেপ্টেম্বর, বুধবার বিজ্ঞানচিন্তা কার্যালয়ে লটারির মাধ্যমে ১২-১৩তম পর্বের ২ জন বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। বিজয়ীদের ঠিকানায় শিগগিরই পৌঁছে যাবে একটি করে বই পুরস্কার। এ লটারির সময় উপস্থিত ছিলেন কিশোর আলোর সহকারী সম্পাদক আদনান মুকিত ও সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের, বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার ও সহসম্পাদক কাজী আকাশসহ আরও অনেকে।
এর আগে ১৪ আগস্ট ও ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট দুটি ঝটপট কুইজ প্রকাশ করা হয় বিজ্ঞানচিন্তার ওয়েবসাইটে। প্রতিটি কুইজে কয়েক শ পাঠক অংশগ্রহণ করেন। প্রায় প্রত্যেকে সঠিক উত্তর দিয়েছেন। তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী বাছাই করা হয়েছে। বিজয়ীরা হলেন:
ঝটপট কুইজ বিজয়ী ১২
নিত্যজিৎ দেবনাথ
বড়লেখা, মৌলভীবাজার, সিলেট
ঝটপট কুইজ বিজয়ী ১৩
মেঘলা সরকার
ডোমার, নীলফামারি, রংপুর