ছবিতে ঢাকা আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব
অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্ব। জমজমাট এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ আরও অনেকে। সকাল ৯টায় রাজধানীর মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গনে শুরু হয় এই উৎসব। চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। ঢাকার খুদে বিজ্ঞানীদের এই মিলনমেলার পর্দা নামে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে।
১ / ১৮
২ / ১৮
৩ / ১৮
৪ / ১৮
৫ / ১৮
৬ / ১৮
৭ / ১৮
৮ / ১৮
৯ / ১৮
১০ / ১৮
১১ / ১৮
১২ / ১৮
১৩ / ১৮
১৪ / ১৮
১৫ / ১৮
১৬ / ১৮
১৭ / ১৮
১৮ / ১৮