ছবিতে ঢাকা আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব

অনুষ্ঠিত হলো বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্ব। জমজমাট এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও গবেষকসহ আরও অনেকে। সকাল ৯টায় রাজধানীর মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গনে শুরু হয় এই উৎসব। চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। ঢাকার খুদে বিজ্ঞানীদের এই মিলনমেলার পর্দা নামে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে।

রাজধানীর মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে সকাল ৯টায় জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয় বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব
ছবি: আব্দুল ইলা
বেলুন উড়িয়ে বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের শুভ উদ্বোধন করা হয়
ছবি: আব্দুল ইলা
মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারজানা শাকিল
ছবি: আব্দুল ইলা
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে আছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার হাবিবুল বাশার, বিকাশের ইভিপি এবং হেড অব রেগুলেটরি অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স হুমায়ুন কবির, কার্টুনিস্ট ও উন্মাদের সম্পাদক আহসান হাবীব ও বিজ্ঞানবক্তা আসিফ
ছবি: আব্দুল ইলা
স্বাগত বক্তব্য রাখছেন বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম
ছবি: আব্দুল ইলা
বিজ্ঞান উৎসবে শিক্ষার্থীদের একাংশ
ছবি: আব্দুল ইলা
অতিথিদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে উৎসবে আগত শিক্ষার্থীরা
ছবি: আব্দুল ইলা
বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের মূল মঞ্চ
ছবি: আব্দুল ইলা
স্বাগত বক্তব্য রাখছেন বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম। মঞ্চে আছেন বাঁ থেকে বিকাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদির, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারজানা শাকিল, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আরশাদ মোমেন, কার্টুনিস্ট ও উন্মাদের সম্পাদক আহসান হাবীব, কিশোর আলোর সম্পাদক ও কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার হাবিবুল বাশার, বিজ্ঞানবক্তা আসিফ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ছবি: আব্দুল ইলা
বিকাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদির তাঁর স্বাগত বক্তব্য রাখছেন
ছবি: আব্দুল ইলা
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আরশাদ মোমেন বক্তব্য রাখছেন
ছবি: আব্দুল ইলা
কার্টুনিস্ট ও উন্মাদের সম্পাদক আহসান হাবীব উৎসবে বক্তব্য রাখেন
ছবি: আব্দুল ইলা
বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা পর্বের সঞ্চালনা করেন রুকাইয়া জহির
ছবি: আব্দুল ইলা
'প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে আমরা আনন্দিত'
ছবি: আব্দুল ইলা
উৎসবে কাজ করা কিশোর আলো ও বিজ্ঞানচিন্তার ভলান্টিয়ারদের একাংশ
ছবি: আব্দুল ইলা
প্রজেক্ট দেখছেন ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আরশাদ মোমেন
ছবি: আব্দুল ইলা
বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের কুইজ চলছে
ছবি: আসহাবিল ইয়ামিন
বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের প্রজেক্ট প্রদর্শনী!
ছবি: আসহাবিল ইয়ামিন
