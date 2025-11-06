প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিশেষ কুইজের বিজয়ী হলেন যারা

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিশেষ কুইজের বিজয়ী হলেন যারা
অনুষ্ঠিত হলো বিজ্ঞানচিন্তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিশেষ কুইজের বিজয়ী বাছাই লটারি। ৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার বিজ্ঞানচিন্তা কার্যালয়ে লটারির মাধ্যমে ৭ পর্বের সাত জন বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। বিজয়ীদের ঠিকানায় শিগগিরই পৌঁছে যাবে বিশেষ পুরস্কার।
এ লটারির সময় উপস্থিত ছিলেন কিশোর আলোর জেষ্ঠ্য সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের, বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার ও সহসম্পাদক কাজী আকাশসহ আরও অনেকে।
এর আগে ১৬-২২ অক্টোবর পর্যন্ত মোট সাতটি কুইজ প্রকাশ করা হয় বিজ্ঞানচিন্তার ফেসবুক পেজে। প্রতিটি কুইজে কয়েক শ পাঠক সাড়া দিয়েছেন। উত্তর দিয়েছেন কমেন্টে। প্রায় প্রত্যেকে সঠিক উত্তর দিয়েছেন। তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী বাছাই করা হয়েছে।
বিজয়ীদের 01708-168790 নাম্বারে যোগাযোগের অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিজয়ীরা হলেন
কুইজ বিজয়ী ১
সুদীপ্ত কুমার দাস
কুইজ বিজয়ী ২
সুরাইয়া আক্তার
কুইজ বিজয়ী ৩
জান্নাতুল ফেরদৌস
কুইজ বিজয়ী ৪
সাদিয়া রাহমান সারা
কুইজ বিজয়ী ৫
নানজীব ফাহিম
কুইজ বিজয়ী ৬
অনন্ত সরকার
কুইজ বিজয়ী ৭
মোহাম্মাদ মিসবাহ উদ্দিন মাসুদ