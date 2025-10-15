৯ পেরিয়ে বিজ্ঞানচিন্তা
আজ বিজ্ঞানচিন্তার জন্মদিন
বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তার ৯ বছর পূর্ণ হলো। আজ ১৫ অক্টোবর, বুধবার বিজ্ঞানচিন্তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। আনন্দের, বিজ্ঞানচর্চার এবং বিজ্ঞান নিয়ে মেতে থাকার ৯টি বছর। এ আমাদের জন্য পরম আনন্দের। আমাদের পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, পত্রিকা বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ী ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন। আপনাদের নিয়েই আমাদের পথচলা, আপনাদের সঙ্গেই এই যাত্রা। আপনাদের সঙ্গে এই আনন্দ ভাগাভাগি করতে পেরে আমরা অভিভূত। আপনাদের পাশে পেয়ে আমরা কৃতজ্ঞ।
বিজ্ঞান মানুষের কথা বলে, মানবিকতার কথা বলে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাজে লাগছে বিজ্ঞান। আজ আর বিজ্ঞান মানে শুধু পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বা জীববিজ্ঞান নয়; অর্থনীতি, ভূরাজনীতি থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র বা ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আছে বিজ্ঞানের প্রয়োগ। আমরা যে সাবান ব্যবহার করি, যে শ্যাম্পুটা চুলে দিই, নখ কাটি, হাসি-কাঁদি-স্বপ্ন দেখি, স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করি, হোমওয়ার্ক করি বা বই পড়ি—সবকিছুর পেছনেই বিজ্ঞান আছে। নিজেদের অজান্তেই আমরা এটা মানি। তাই যে সাবানে জীবাণু মারা যায়, যে সাবানে কাপড় পরিষ্কার হয়, আমরা সেই সাবানই ব্যবহার করি। এ জন্যই আমাদের এ বছরের স্লোগান—বিজ্ঞান আছে সবখানে।
বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞানের জানা-অজানা এ বিষয়গুলো সবার কাছে পৌঁছে দিতে চায়। আমাদের কিশোর-তরুণেরা তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে সবার চেয়ে এগিয়ে থাকবে, গড়ে উঠবে সত্যিকারের এক বিশ্বনাগরিক হয়ে, এটাই আমাদের চাওয়া।
পাঠকদের জন্য রয়েছে বিশেষ আয়োজন
বিজ্ঞানচিন্তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠকদের জন্য রয়েছে কিছু বিশেষ আয়োজন। নির্বাচিত পাঠকদের নিয়ে আলোচনা, মতবিনিময়, কুইজসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হবে। ১৫ অক্টোবর বিকেল ৪টায় রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবনের ১০ম তলায় প্রথম আলো সভাকক্ষে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। আয়োজনে উপস্থিত থাকবেন দেশসেরা অধ্যাপক, শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানচিন্তার বিজ্ঞাপণদাতা ও স্বেচ্ছাসেবীরা। অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটারবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেবা ইসলাম সিরাজ, উন্মাদ সম্পাদক ও রম্যলেখক আহসান হাবীব, বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের কোচ এবং ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি (আইইউবি) বাংলাদেশের ফিজিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক আরশাদ মোমেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের সভাপতি লাফিফা জামাল, বিজ্ঞানবক্তা আসিফ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) তড়িৎকৌশল ও ইলেকট্রনিকস অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, চিকিৎসক ও ছড়াকার রোমেন রায়হান, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ ঢাকার এন্ডোক্রাইনোলজি ও মেটাবলিজমের সহযোগী অধ্যাপক ও লেখক তানজিনা হোসেন, বিকাশ লিমিটেডের রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট সায়মা আহসান এবং কার্টুনিস্ট নাসরীন সুলতানা মিতু।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে থাকছে লাখ টাকার কুইজসহ আরও অনেক কিছু
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠকদের জন্য আয়োজিত হচ্ছে বিশেষ কুইজ। বিকাশের সৌজন্যে প্রথম আলোর ছাপা সংস্করণে প্রকাশিত হবে লাখ টাকার বিজ্ঞান কুইজ। কবে ছাপা হবে, তা জানতে চোখ রাখতে হবে বিজ্ঞানচিন্তার ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ ও গ্রুপ এবং দৈনিক প্রথম আলোতে। জানিয়ে দেওয়া হবে শিগগিরই।
পাশাপাশি বিজ্ঞানচিন্তা অনলাইনে আয়োজিত হবে ‘প্রতিদিন কুইজ, প্রতিদিন পুরস্কার’। কুইজগুলোতে সব বয়সের পাঠক অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
২০১৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রথম প্রকাশিত হয় বিজ্ঞানচিন্তা। ৯ বছরের পথচলায় এ পর্যন্ত ১০৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সবশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে আজ ১৫ অক্টোবর। এই সংখ্যার মলাট কাহিনি করা হয়েছে এ বছরের নোবেল পুরস্কার নিয়ে। এ ছাড়াও রয়েছে দারুণ সব ফিচার, কমিকস, বিজ্ঞান রম্য, ছড়া, কার্যকারণ, কমিকস ও কুইজসহ আরও অনেক কিছু।
সর্বস্তরে বিজ্ঞান জনপ্রিয় করতে এবং তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা থেকে শুরু করে জীবপ্রযুক্তি, প্রাণিজগৎ, রোবটিকস বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা—বিজ্ঞানের সব শাখা সম্পর্কে নানা ধরনের লেখা প্রকাশ করে ম্যাগাজিনটি। পাশাপাশি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করছে বিজ্ঞান উৎসব, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান বক্তৃতার মতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান। শুরু থেকেই সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসারে বিজ্ঞানচিন্তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছে সিটি ব্যাংক।