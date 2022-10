মাকড়সার জালের পদার্থবিজ্ঞান

‘সান্‌বাঁধা মোর আঙিনাতে

জাল বুনেছি কালকে রাতে,

ঝুল ঝেড়ে সব সাফ করেছি বাসা।

আয় না মাছি আমার ঘরে,

আরাম পাবি বসলে পরে,

ফরাশ পাতা দেখবি কেমন খাসা!’

সুকুমার রায়ের ‘মূর্খ মাছি’ কবিতায় আমরা দেখেছি, মাকড়সা মাছিকে এ রকম লোভ দেখিয়ে তার জালে টেনে আনছে। ‘হাওয়ায় দোলে জালের দোলা, চারদিকে তার জান্‌লা খোলা’—মাকড়সার জাল আমরা সবাই দেখেছি। বাড়ির আনাচকানাচ, ঘরের কোণ, অনেক দিন হাত না দেওয়া বইয়ের তাক—সব জায়গায়। ভালো করে খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাব, বিভিন্ন রকমের মাকড়সা বিভিন্ন নকশার জাল বোনে। এই মাকড়সার জাল আমরা চাইলেই খুব সহজে পরিষ্কার করে ফেলতে পারি। কিন্তু যদি বলা হয় যে মাকড়সার জাল সঠিকভাবে তুলনা করলে ইস্পাতের চেয়েও শক্ত ও মজবুত—বিশ্বাস হবে? অবিশ্বাস্য মনে হলেও ব্যাপারটা সত্যি।

মাকড়সা নিজের শরীর থেকে রেশমের মতো সুতা বের করে জাল তৈরি করে বিভিন্ন নকশার। এই জালগুলোর নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকার আছে, উদ্দেশ্য আছে। সাধারণ ধারণা থেকে আমরা সবাই জানি, মাকড়সা এই জাল দিয়ে খাবার জোগাড় করে। তাদের জালে পোকামাকড় আটকে পড়ে আর মাকড়সা তা খায়। বিজ্ঞানীরা অনেক বছর ধরে গবেষণা করে মাকড়সার জাল সম্পর্কে এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন, যা অত্যন্ত চমকপ্রদ। মাকড়সার জালে রয়েছে একটুখানি জীববিজ্ঞান, একটুখানি রসায়ন এবং অনেকখানি পদার্থবিজ্ঞান।