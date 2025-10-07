আজ বিকেলে ঘোষণা করা হবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীদের নাম

নোবেল ২০২৫
আজ বিকেলে ঘোষণা করা হবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীদের নাম
চলতি বছরের নোবেল পুরস্কারের পর্দা উঠেছে গত ৬ অক্টোবর, সোমবার। আজ ৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিটে সুইডেন থেকে এ বছরের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। সর্বোচ্চ ১ থেকে ৩ জন ভাগাভাগি করে পেতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত এ পুরস্কার।
আগামী ৮ অক্টোবর, বুধবার বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে জানা যাবে রসায়নে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের নাম। এর আগে, গত ৬ অক্টোবর চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বে নোবেল পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী। দেহের রোগ প্রতিরোধতন্ত্র নিয়ন্ত্রণের রহস্য আবিষ্কার করে নোবেল পেয়েছেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী মেরি ব্রাঙ্কো ও ফ্রেড রামসডেল এবং জাপানি বিজ্ঞানী শিমন সাগাগুচি।
প্রত্যেক বিভাগের নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা পাবেন একটি নোবেল মেডেল, একটি সনদপত্র এবং মোট ১১ মিলিয়ন বা ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা। ২০২৩ সালে নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য ১০ মিলিয়ন ক্রোনা থেকে বাড়িয়ে ১১ মিলিয়ন করা হয়েছে। ২০২৫ সালেও পুরস্কারের অর্থমূল্য একই থাকবে। আর যেসব বিভাগে একাধিক নোবেলজয়ী থাকবেন, তাঁদের মধ্যে এই ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা ভাগ হয়ে যাবে। বর্তমান বাজারে এর মান প্রায় ১২ লাখ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশি টাকায় হবে প্রায় ১৪ কোটি ৬১ লাখ টাকার মতো!
গত বছর কৃত্রিম স্নায়ুতন্ত্র ও যন্ত্রকে লেখাপড়া শিখিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন অধ্যাপক জন হপফিল্ড ও জেফরি হিন্টন। এ বিষয়ে বিস্তারিত পড়ুন: কৃত্রিম স্নায়ুতন্ত্র ও যন্ত্রের লেখাপড়া
