নিউটন থেকে ম্যাক্সওয়েল: যেভাবে বদলে গেল পদার্থবিজ্ঞান

১৬৬৬ সালে নিউটনের বয়স ছিল তেইশ বছর। সে বছর বলের ওপর ভিত্তি করে নতুন এক বলবিদ্যার প্রবর্তন করেন তিনি। এর মাধ্যমে অ্যারিস্টটলের বিশ্বে এতকাল আছর ফেলা আত্মাদের হটিয়ে দেন নিউটন। প্রস্তাব করেন গতির তিনটি সূত্র। এসব সূত্র অনুযায়ী, বস্তু চলাফেরা করার কারণ কোনো ফোর্স বা বল তাদের ধাক্কা দেয় কিংবা টানে। এই বলগুলো সরল সমীকরণের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে মাপা ও প্রকাশ করা সম্ভব হলো। ফলে, বস্তুর চলাফেরার পেছনে তাদের ইচ্ছা জড়িত থাকে—এরকম কোনো কল্পনার আর দরকার হলো না। তার বদলে নিউটন বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল বলগুলোকে যোগ করার মাধ্যমে পতনশীল পাতা, রকেট, কামানগোলা ও মেঘ থেকে শুরু করে সবকিছুর গতিপথ মাপতে পারলেন। সেটা ছিল নিছক একাডেমিক প্রশ্নের চেয়েও বেশি কিছু। কারণ এটাই তৎকালে শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি গড়তে সহায়তা করেছিল। এভাবে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের শক্তিতে বিশালাকৃতির স্বয়ংক্রিয় যানবাহন ও জাহাজ চালানোর মাধ্যমে তৈরি হলো নতুন সাম্রাজ্য। সেতু, ড্যাম ও আকাশচুম্বী ইমারত নির্মাণ করা হতে লাগল ব্যাপক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। কারণ প্রতিটি ইট বা বিমের চাপ মাপা সম্ভব হলো। নিউটনের বল সম্পর্কিত তত্ত্বের বিজয় এত অসাধারণ ছিল যে নিজের জীবদ্দশায় বিখ্যাত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন তিনি। তাই তাঁর প্রশংসা করে অ্যালেকজান্ডার পোপ লিখতে বাধ্য হন:

Nature and Nature’s laws lay hid in night,

God said, Let Newton be! and all was light.