বাংলায় হাইজেনবার্গ

আরেকটি নতুন পৃষ্ঠা নিয়ে লেখা শুরু করতে ইচ্ছা করছে না। অতএব তোমরা অনেক উষ্ণ শুভেচ্ছা নিয়ো,

তোমাদের ওয়ার্নার

পরদিন সকালের ট্রেনেই পাহাড় থেকে নেমে এলেন হাইজেনবার্গ। আবার কলকাতা থেকে জাহাজ ধরতে হবে। ফিরতি যাত্রায় ট্রেনে বসে নিজের দার্জিলিং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বন্ধু পল ডিরাককে লিখে জানালেন তিনি।

কলকাতা থেকে মাদ্রাজে এলেন হাইজেনবার্গ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁকে স্বাগত জানাতে আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন কে এস কৃষ্ণাণ। এই বিদেশি অতিথিকে সঙ্গ দেওয়ার ভার পড়েছে বিজ্ঞান বিভাগের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র চন্দ্রের ওপর। ছেলেটির পুরো নাম সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর। কয়েক মাস আগেই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন হাইজেনবার্গের শিক্ষক আর্নল্ড সমারফেল্ড। তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিল চন্দ্র। সমারফেল্ডের কাছেই সে প্রথম শুনেছিল শ্রোঙ্গিগারের ওয়েভ মেকানিকস এবং হাইজেনবার্গ, ডিরাক, পাউলি ও অন্যান্য তরুণের হাতে কণাপদার্থবিজ্ঞান জগতের অগ্রগতির কথা। ফলে এবার হাইজেনবার্গের সাহচর্য ওর কাছে স্বপ্নের মতো। একটি গাড়ি ভাড়া করে সারা দিন ধরে কাঞ্চিপুরম ও মহাবলীপুরমের মন্দিরগুলো জার্মান পদার্থবিদকে ঘুরিয়ে দেখাল সে। কলেজপড়ুয়া এই ছাত্রের বিজ্ঞানভাবনা শুনে এবং ওর জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন হাইজেনবার্গ। ওকে শুনিয়েছিলেন কোপেনহেগেনে বিজ্ঞানী নীলস বোরের ইনস্টিটিউশনের কথা। বোরের বিজ্ঞানদর্শন, শিক্ষাদান ও মহানুভবতায় যে শিক্ষাঙ্গন, তাঁর নিজের কাছেই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান। এসব কথা শুনে গবেষণার স্বপ্নে যেন আরও বেশি করে বিভোর হয়ে ওঠে চন্দ্রশেখর। সন্ধ্যার পর সমুদ্রসৈকতে বসেও চলল পদার্থবিজ্ঞান আলোচনা। নিজের সাম্প্রতিক গবেষণা প্রবন্ধটি নিয়েও কথা বলল চন্দ্র। পরদিন বাবাকে চিঠি লিখে জানাল, ‘সোমবার সারাটা দিন তাঁর সঙ্গে কাটালাম, একেবারে জাহাজঘাটায় কলম্বোর উদ্দেশে জাহাজ ছাড়ার আগপর্যন্ত। আমার গবেষণাপত্রটি নিয়েও কথা বলেছি। মাত্র এক দিনে পদার্থবিজ্ঞানজগতের কত কিছু যে জানলাম!’

মাদ্রাজ থেকে জাহাজে চেপে সোজা কলম্বো। দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার রাজধানী শহরটিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশি, আছে অগুনতি মনাস্ট্রি। ভারতে আসার আগে রেঙ্গুনেও নারকেলগাছে ঘেরা একটি প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির দর্শন করেছিলেন হাইজেনবার্গ। মা-বাবাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘এই মন্দিরগুলোতে বাইরে জুতা রেখে খালি পায়ে প্রবেশ করতে হয়।’ পায়ে হেঁটে বন্দর–শহরটি ঘুরে দেখলেন তিনি। গেলেন গঙ্গারামাইয়া মন্দির দেখতে। ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরের এই শহরে মানুষেরা কিন্তু ভারী আন্তরিক। দুই দিন অপেক্ষা করার পর অবশেষে সিঙ্গাপুর থেকে হাইজেনবার্গের ঢাউস স্যুটকেসটি এখানে এসে পৌঁছায়। যথাসময়ে হারুনা মারু কলম্বো বন্দর ছেড়ে রওনা হয়। এই জাপানি জাহাজে চেপেই সুয়েজ খাল পেরিয়ে ইউরোপে যাচ্ছেন ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ। এবার সত্যি দেশের টান অনুভব করছেন তরুণ পদার্থবিদ।

লেখক: শিক্ষক, রসায়ন বিভাগ, শ্রী রামকৃষ্ণ বয়েজ হাই স্কুল, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

