বছরজুড়ে পদার্থবিজ্ঞানের আলোচিত ১০

মহাকাশে চোখ রাখলে পাওয়া যায় সুদূর অতীতের আলোর সন্ধান। সেই আলোয় লেখা থাকে সুপ্রাচীন মহাবিশ্বের ইতিহাস। জানা যায় অবিশ্বাস্য সব বিষয়। এগুলো একসময় মানুষ কল্পনাও করেনি।

নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপও সুপ্রাচীন মহাবিশ্বকে আরও ভালোভাবে জানতে, আরও অতীতের আলোর খোঁজে পাড়ি জমিয়েছিল মহাকাশে। এই নভোদুরবিনের লক্ষ্য, মহাবিশ্বের প্রথম আলোর সন্ধান। ইতিমধ্যেই এ নভোদুরবিন মহাবিশ্বের অজানা অতীতের অনেক কিছুর সন্ধান দিয়েছে। এর মাধ্যমে জানা গেছে মহাবিশ্বের প্রাচীনতম কৃষ্ণগহ্বরের কথা (এখন পর্যন্ত)। পাওয়া গেছে অন্যতম প্রাচীন একাধিক গ্যালাক্সির খোঁজ। শুধু কী তাই, বিগ ব্যাংয়ের মাত্র ৩০ কোটি বছর পর জন্ম নেওয়া গ্যালাক্সির আলোও ধরা পড়েছে এই নভোদুরবিনের ক্যামেরায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সিপুঞ্জের মুগ্ধকর সব ছবি তুলেছে দুরবিনটি।

আইগার (EIGER—Emission-line Galaxies and Intergalactic Gas in the Epoch of Reionization) কোলাবোরেশনের বিজ্ঞানীরা এ নভোদুরবিন ব্যবহার করে মহাবিশ্বের শুরুর দিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন এ বছর। আদিগ্যালাক্সিগুলো কীভাবে শিশু মহাবিশ্বকে পুনরায় আয়নিত করেছিল, সে সম্পর্কিত প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, বিগব্যাংয়ের ১০০ কোটি বছর পর মহাবিশ্ব আবারও আয়নিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস আয়ন বা চার্জে পরিণত হয়। ফলে হাইড্রোজেন দ্বারা আলো শোষিত হওয়ার বদলে এর মধ্য দিয়ে চলাচল শুরু করে। এই আলোই ধরা পড়েছে জেমস ওয়েবের ক্যামেরায়। এ আলো বিশ্লেষণ করে গবেষকেরা ধারণা করছেন, আদি গ্যালাক্সি থেকে আসা আলোর কারণেই মহাবিশ্ব আবারও আয়নিত হয়েছিল।

এ ছাড়াও আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ওরিয়ন নেবুলায় সম্প্রতি ৪২টি জোড়া বস্তু শনাক্ত করেছে জেমস ওয়েব। এগুলো পরস্পরকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এগুলো কী? নক্ষত্রও হতে পারে, আবার ভবঘুরে গ্রহও হতে পারে। বলা কঠিন। যেটাই হোক, তা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বর্তমান তত্ত্বগুলো দিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। কীভাবে মুক্ত এসব জোড়া বস্তু তৈরি হলো, সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে এক বড় প্রশ্ন। আরেকটি নতুন সমস্যার মুখে পড়েছেন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা। বহুদূরের গ্যালাক্সিগুলোর আলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, মহাবিশ্ব যে বেগে প্রসারিত হওয়ার কথা, তারচেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে প্রসারিত হচ্ছে। এর পেছনে যে ডার্ক এনার্জি বা গুপ্তশক্তিকে দায়ী করা হয়—বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ শক্তি মহাকর্ষের বিপরীতে কাজ করে প্রসারিত করে চলেছে স্থান-কাল—সেই ডার্ক এনার্জির রহস্য ঘনীভূত হয়েছে আরও। কারণ, আগের চেয়ে অনেক দ্রুতগতির প্রসারণের অর্থ, এর প্রভাব আরও বেশি। সবমিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, জেমস ওয়েব মহাবিশ্বের নানা রহস্যের উত্তর খুঁজে বের করার পাশাপাশি জন্ম দিচ্ছে নতুন অনেক প্রশ্নের। এসব প্রশ্নই বিজ্ঞানকে সামনে এগিয়ে নেয়। জেমস ওয়েবের প্রভাব তাই ভবিষ্যতে পদার্থবিজ্ঞান, বিশেষ করে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে বড় ছাপ রাখবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।