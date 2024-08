চেয়ারম্যান আলী সাহেবের রুমে ঢুকি। দরজায় সাউন্ড প্রুফ ডিক্টেটর লাগানো, সিসিটিভি অফ করা, কাউকে ডিভাইস নিয়ে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। হুট করে এই তলবের যে একটা বিশেষ কারণ আছে, তা ঠিক বুঝতে পারছি।

‘আপনারা জানেন, একসময় এমন কিছু সাইট ছিল, যাতে ক্যাপচা সলভ করতে হতো “you are not a robot”। একদিন এমন সময় আসবে, যখন প্রমাণ করতে হবে, “you are not a human”—এটা আমরা কখনোই ভাবিনি। এই সাইটগুলো চালাচ্ছে অ্যান্টি হিউম্যানিজমে বিশ্বাসী কিছু রোবট। আমাদের আজকের বোর্ড মিটিংয়ের উদ্দেশ্য এই Anti humanism ধরনের রোবটের প্রোডাকশন হচ্ছে কোথায়, খুঁজে বের করা।’