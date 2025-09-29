অন্য মহাবিশ্ব থেকে ওয়ার্মহোলের সংকেত পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা!
২০১৯ সালের কথা। লাইগো এবং ভার্গো নামে দুটি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ অবজারভেটরি স্থান-কালের বুকে এক বিশাল ঢেউ শনাক্ত করল। সেই সংকেতের নাম দেওয়া হয় GW190521। নামটা একটু জটিল বটে! তবে বিজ্ঞানীরা প্রায় একমত হন যে, এই সংকেত দুটি কৃষ্ণগহ্বরের সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এতদিন বিজ্ঞানীরা এই ধারণার সঙ্গে মোটামুটি একমত ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি চীনের একদল গবেষক এই মতামতকে বাদ দিয়ে ভিন্ন এক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছেন। সেই ব্যাখ্যা কল্পবিজ্ঞানকেও হার মানায়!
চীনের বিজ্ঞান একাডেমির একদল গবেষকের মতে, ওই সংকেত আমাদের মহাবিশ্বের কোনো ঘটনা নয়। এটি অন্য এক মহাবিশ্বে ঘটা দুটি ব্ল্যাকহোলের সংঘর্ষের প্রতিধ্বনি! তাঁদের তত্ত্ব অনুযায়ী, সেই সংঘর্ষ এতই শক্তিশালী ছিল যে, তা ক্ষণিকের জন্য দুটি মহাবিশ্বের মধ্যে একটি ওয়ার্মহোল তৈরি করে দিয়েছিল। আর সেই পথেই সংকেতটি প্রতিধ্বনি হিসেবে আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে। এই গবেষণা করেছেন চীনের ইউনিভার্সিটি অব চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্সের পদার্থবিদ কি লাই এবং তাঁর দল। সম্প্রতি আর্কাইভে (arXiv) এ সংক্রান্ত পেপারটি প্রকাশিত হয়েছে।
কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা বিজ্ঞানীরা কেন বলছেন? কারণ, ২০১৯ সালের সেই সংকেতটি ছিল অস্বাভাবিক রকম সংক্ষিপ্ত। সাধারণত, দুটি ব্ল্যাকহোল একে অপরের দিকে সর্পিল গতিতে ছুটে আসার সময় ওগুলোর মহাকর্ষীয় তরঙ্গের শক্তি বাড়তে থাকে এবং একটি বিশেষ ‘চির্প’ বা বাঁশির মতো জোরালো শব্দ তৈরি করে। বিজ্ঞানীরা একে বলেন ‘ইনস্পাইরাল পর্যায়’। কিন্তু GW190521 সংকেতটিতে সেই প্রাথমিক ‘চির্প’ শব্দটিই রহস্যজনকভাবে অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু সূর্যের চেয়ে ১৪২ গুণ ভারী দুটি ব্ল্যাকহোলের সংঘর্ষে এত কম শব্দ তৈরি হওয়ার কথা নয়।
এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে চীনা গবেষকরা একটি গাণিতিক মডেল তৈরি করেছেন। তাঁদের মডেলে দেখিয়েছেন, অন্য মহাবিশ্বের সংঘর্ষের প্রতিধ্বনি যদি একটি ওয়ার্মহোলের মধ্যে দিয়ে আসে এবং ওয়ার্মহোলটি যদি সংঘর্ষের পরপরই ভেঙে পড়ে, তাহলে ঠিক কীরকম সংকেত তৈরি হবে। তাঁদের দাবি, এই মডেল থেকে পাওয়া তরঙ্গটি লাইগো-ভার্গো থেকে পাওয়া সংকেতের সঙ্গে ভালোভাবে মিলে যায়।
তবে গবেষকরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের মডেলটি প্রচলিত ধারণার চেয়ে ‘সামান্য’ ভালো। মানে আগের সম্ভাবনাকে এই মডলের সাহায্যে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিষয়টি নিয়ে আরও অনেক গবেষণা প্রয়োজন। চীনা গবেষকদের এই গবেষণাপত্রটি এখনো অন্য বিজ্ঞানীদের দিয়ে পর্যালোচিত বা পিয়ার-রিভিউ হয়নি।
কিন্তু উত্তেজনার পারদ আরও চড়ছে, কারণ ২০২৩ সালে শনাক্ত হওয়া আরও একটি বিশাল ব্ল্যাকহোল সংঘর্ষের সংকেতও ঠিক একইভাবে সংক্ষিপ্ত। সেই সংকেতের নাম দেওয়া হয়েছে GW231123। এটি কি তবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি? ভবিষ্যতে হয়তো এই রহস্যের জট খুলবে। আমরা কি সত্যিই অন্য কোনো মহাবিশ্বের উঁকিঝুঁকি দেখতে শুরু করেছি কিনা, তা তখনই বোঝা যাবে।